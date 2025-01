Tuần qua bổ nhiệm nhiều nhân sự ngành công an và lãnh đạo các địa phương

Chủ tịch nước phong hàm Đại sứ cho 2 Thứ trưởng và 3 cán bộ Bộ Ngoại giao

Sáng 2/1, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Lương Cường trao quyết định phong hàm Đại sứ cho 5 lãnh đạo và cán bộ Bộ Ngoại giao.

Chủ tịch nước Lương Cường với lãnh đạo và cán bộ Bộ Ngoại giao được phong hàm Đại sứ. Ảnh: VPCTN

Chủ tịch nước Lương Cường đã trao quyết định phong hàm Đại sứ cấp 2 cho Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Thanh Bình và Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Hằng; trao quyết định phong hàm Đại sứ cấp 1 cho ông Ngô Toàn Thắng, Phó Vụ trưởng, Phó Chánh văn phòng Bộ Ngoại giao.

Bắc Giang có tân Chủ tịch UBND tỉnh

Ngày 2/1, tại kỳ họp lần thứ 23 HĐND tỉnh Bắc Giang, các đại biểu HĐND đã tiến hành bỏ phiếu, kết quả bà Nguyễn Thị Hương, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, đã trúng cử Chủ tịch HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026.

HĐND tỉnh cũng tiến hành quy trình bầu chức Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026. Kết quả, ông Nguyễn Việt Oanh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, đã trúng cử với tỷ lệ 100% đại biểu dự kỳ họp tán thành.

Thiếu tướng Đặng Hồng Đức giữ chức vụ Thứ trưởng Bộ Công an

Ngày 3/1, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ký Quyết định số 18/QĐ-TTg bổ nhiệm Thiếu tướng Đặng Hồng Đức - Ủy viên Đảng ủy Công an Trung ương, Chánh Văn phòng Bộ Công an - giữ chức Thứ trưởng Bộ Công an.

Thiếu tướng Đặng Hồng Đức - tân Thứ trưởng Bộ Công an phát biểu nhận nhiệm vụ. Ảnh: BCA

Thiếu tướng Đặng Hồng Đức sinh năm 1977; quê quán ở huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định.

Trước khi được bổ nhiệm giữ chức vụ Thứ trưởng Bộ Công an, Thiếu tướng Đặng Hồng Đức từng giữ các chức vụ: Giám đốc Công an tỉnh Yên Bái; Chánh Văn phòng Bộ Công an.

Phê chuẩn Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang, Hà Giang

Ngày 3/1, Thủ tướng Chính phủ đã ký quyết định số 21/QĐ-TTg, phê chuẩn kết quả miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang nhiệm kỳ 2021 - 2026 đối với ông Lâm Minh Thành để nhận nhiệm vụ mới.

Đồng thời, tại Quyết định số 26/QĐ-TTg ngày 3/1, Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang nhiệm kỳ 2021 - 2026 đối với ông Nguyễn Thanh Nhàn, Phó Bí thư Tỉnh ủy Kiên Giang nhiệm kỳ 2020 - 2025, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Ông Nguyễn Thanh Nhàn phát biểu nhận nhiệm vụ. Ảnh: Đ.X

Ông Nguyễn Thanh Nhàn sinh năm 1977; quê quán huyện Tân Hiệp, tỉnh Kiên Giang, trình độ Tiến sĩ kinh tế nông nghiệp. Ông từng giữ các chức vụ: Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Hà Tiên; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang.

Tại Quyết định số 25/QĐ-TTg ngày 3/1, Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Hà Giang nhiệm kỳ 2021 - 2026 đối với ông Phan Huy Ngọc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh Hà Giang.

Ông Phan Huy Ngọc sinh ngày 12/1/1972; quê quán tại xã Nghĩa Hưng, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc, có trình độ Tiến sĩ Luật, Cử nhân Kinh tế, Cử nhân Sư phạm tiếng Anh.

Ông Lê Hồng Vinh được bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An

Ngày 3/1, Tỉnh ủy Nghệ An tổ chức lễ công bố và trao quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng về công tác cán bộ.

Tại buổi lễ, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung trao quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng chuẩn y chức vụ Phó Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An cho ông Lê Hồng Vinh.

Tại kỳ họp của HĐND tỉnh diễn ra cùng ngày, Phó Bí thư Tỉnh ủy Lê Hồng Vinh được bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh.

Bổ nhiệm 2 Phó Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam

Tuần qua, Bộ Công an đã công bố quyết định bổ nhiệm 2 Phó Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam.

Theo đó, Quyết định số 09-QĐ/BCA bổ nhiệm thượng tá Nguyễn Xuân Hoàng giữ chức vụ Phó Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam.

Trước khi bổ nhiệm, thượng tá Nguyễn Xuân Hoàng sinh năm 1977, quê quán Quỳnh Lưu, Nghệ An là Chánh Thanh tra Công an tỉnh Quảng Nam.

Thứ trưởng Bộ Công an Lê Quốc Hùng trao quyết định bổ nhiệm, tặng hoa chúc mừng thượng tá Nguyễn Xuân Hoàng - tân Phó Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam. Ảnh: Đ.X

Bộ Công an tái bổ nhiệm đại tá Nguyễn Hà Lai, sinh năm 1971, quê quán quận Cầu Giấy, TP.Hà Nội giữ chức vụ Phó Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam.

Trước đó, đại tá Hồ Song Ân, sinh năm 1978, quê quán Quảng Nam - Phó Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam đã được Bộ Công an điều động, bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Công an tỉnh Đắk Nông vào ngày 16/10.

Đại tá Nguyễn Đức Hải làm Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai

Chiều 4/1, Bộ Công an tổ chức lễ thông báo và công bố các quyết định về công tác cán bộ tại Công an tỉnh Đồng Nai.

Theo đó, Bộ Công an điều động đại tá Nguyễn Hồng Phong - Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai đến nhận công tác và giữ chức Cục trưởng Cục An ninh nội địa - Bộ Công an.

Đại tá Nguyễn Đức Hải – Giám đốc Công an tỉnh Quảng Trị được điều động nhận công tác, giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai.

Đại tá Nguyễn Đức Hải sinh năm 1977, quê huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An làm Giám đốc Công an tỉnh Quảng Trị từ tháng 11/2023.

Trước đó, vào tháng 6/2024, đại tá Nguyễn Hồng Phong được điều động nhận công tác và giữ chức Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai. Trước khi về công tác tại đây, đại tá Nguyễn Hồng Phong từng giữ chức Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh từ tháng 7/2022.