Mỹ có kế hoạch rút quân khỏi Syria để đổi lấy miền Nam Ukraine?

Các binh sĩ Mỹ. Ảnh Defence.

Theo Defence, trong khi quyết định cuối cùng về việc rút quân của Mỹ vẫn chưa được chính thức đưa ra, 4 nguồn tin giấu tên trong Bộ Quốc phòng và Bộ Ngoại giao Mỹ tuyên bố rằng, hiện các cuộc thảo luận nội bộ đang diễn ra để xác định cách thức và thời điểm việc rút quân có thể diễn ra.

Dựa trên những báo cáo này, Defence cho rằng, cần xem xét liệu Washington có đang tiến tới giảm đối đầu với Iran và báo hiệu cho Điện Kremlin, họ sẵn sàng đàm phán chấm dứt chiến tranh ở Ukraine hay không.

Nếu các cuộc đàm phán trong tương lai giữa Washington và Điện Kremlin thực sự diễn ra, người ta tin rằng, việc Mỹ rút quân khỏi Syria có thể khuyến khích Nga thực hiện các hành động tương tự, chẳng hạn như rút khỏi các vùng lãnh thổ phía nam Ukraine mà họ đã chiếm đóng trong chiến dịch quân sự ở Ukraine năm 2022.

Trong bối cảnh địa chính trị phức tạp ngày nay, giới chức phương Tây tin rằng, giới lãnh đạo chính trị ở Điện Kremlin vẫn tuân thủ các nguyên tắc cổ xưa gợi nhớ đến thời kỳ Chiến tranh Lạnh. Đó là nguyên tắc có đi có lại.

Sự "ám ảnh" này có thể bắt nguồn từ những mối liên hệ sâu xa của phần lớn các lãnh đạo chính trị Nga vốn có nền tảng xuất thân từ Ủy ban An ninh Quốc gia Liên Xô (KGB) - một cơ quan an ninh-tình báo thời Liên Xô mà nay cơ quan kế nhiệm của nó là FSB - Cơ quan An ninh Liên bang Nga.

Theo đó, bối cảnh lịch sử cũng như cách mà Mỹ và Liên Xô từng giải quyết Cuộc khủng hoảng tên lửa Cuba được xem là có thể tác động đến cách các bên xử lý các cuộc xung đột ngày nay.

Trong Cuộc khủng hoảng tên lửa Cuba, một thỏa thuận đã đạt được về việc lực lượng Liên Xô rút khỏi Cuba để đổi lấy việc loại bỏ tên lửa chiến thuật của Mỹ khỏi Thổ Nhĩ Kỳ và một phần khỏi châu Âu. Tương tự, khả năng Mỹ rút quân khỏi Syria có thể được xem xét trong khuôn khổ các cuộc đàm phán có thể diễn ra với Moscow về cuộc chiến ở Ukraine. Moscow từ lâu đã tìm cách giảm bớt ảnh hưởng của Washington tại Syria và trong khu vực.

Cần lưu ý rằng, Cố vấn An ninh Quốc gia của Tổng thống Mỹ, Jake Sullivan đã nhiều lần tuyên bố rằng Washington hướng đến mục tiêu củng cố vị thế đàm phán của Kiev và ngăn chặn chiến tranh thông qua các biện pháp ngoại giao. Do đó, viễn cảnh Mỹ rút quân khỏi Syria hoàn toàn có thể được sử dụng làm đòn bẩy để thúc đẩy Nga cũng rút khỏi miền Nam Ukraine, theo Defence.

Tuy nhiên, theo Defence, tất cả còn phải xem xét tình hình phức tạp ở Trung Đông liệu có góp phần vào một giải pháp ngoại giao cho cuộc xung đột đang diễn ra ở châu Âu hay không.