Mỹ lo ngại Triều Tiên có cơ hội thử vũ khí trên chiến trường Ukraine

Tên lửa đạn đạo Hwasong-11 của Triều Tiên. Ảnh An ninh Quốc phòng châu Á.

Tờ Bloomberg dẫn lời tướng Charles Flynn, Tư lệnh Lục quân Mỹ ở Thái Bình Dương cho biết, các cuộc tấn công của Nga (bằng tên lửa Triều Tiên) vào Ukraine sẽ cung cấp cho Bình Nhưỡng những thông tin có giá trị về các vấn đề kỹ thuật, quy trình và tính hiệu quả của các loại vũ khí mới của nước này trong thực tế chiến đấu.

Tướng Charles Flynn đã cảnh báo điều đó trong chuyến thăm mới đây tới căn cứ đồn trú quân sự khổng lồ của quân đội Mỹ tại Hàn Quốc, cách Seoul khoảng 80 km về phía nam và sát sườn Triều Tiên - Trại Humphreys: “Trong ký ức gần đây của tôi, quân đội Triều Tiên không có một phòng thí nghiệm chiến trường nào giống như người Nga đang cung cấp cho họ ở Ukraine”.

Vị tướng này nhấn mạnh Mỹ sẽ theo dõi chặt chẽ tình hình.

Tướng Flynn giải thích rằng mối lo ngại lớn đối với ông và những người khác là Triều Tiên có thể rút ra được những bài học và kinh nghiệm quý báu về vũ khí của mình mà nếu không xảy ra cuộc chiến ở Ukraine, họ sẽ không thể nào có được.

Mỹ đã nhiều lần cáo buộc Triều Tiên cung cấp cho Nga các tên lửa đạn đạo có khả năng hạt nhân tiên tiến, dễ dàng che giấu, triển khai nhanh chóng và khó đánh chặn để Moscow sử dụng trong cuộc xung đột ở Ukraine.

Hình ảnh do Mỹ cung cấp cho Bloomberg chỉ ra rằng, một trong những loại tên lửa (Triều Tiên cung cấp cho Nga) là Hwasong-11. Đây là một loại tên lửa đạn đạo tầm ngắn có thể tấn công mục tiêu một cách đáng tin cậy với độ chính xác cao.

Hwasong-11 có tầm bắn từ 380 đến 800 km và giúp Nga mở rộng phạm vi vũ khí mà họ có thể sử dụng để chống lại Ukraine.

Theo các quan chức Mỹ, Nga tăng cường hợp tác với Triều Tiên sau khi phát động chiến dịch quân sự đặc biệt vào Ukraine vào năm 2022. Bình Nhưỡng bị cáo buộc đã bàn giao đạn pháo và tên lửa đạn đạo cho Moscow, vốn được sử dụng để tấn công các thành phố của Ukraine. Về phần mình, Nga và Triều Tiên nhiều lần bác bỏ các cáo buộc của Mỹ.

Tuy nhiên, các quan chức quốc phòng Mỹ vẫn nhấn mạnh rằng mối đe dọa an ninh do Triều Tiên gây ra có thể thay đổi "mạnh mẽ" trong thập kỷ tới do sự hợp tác của nước này với Nga.