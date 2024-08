Thừa thắng xông lên, Keiko tham gia nhiều dự án như: "Cô nàng quét dọn", "Bạn thân ơi"... Cô cũng "lấn sân" sang cả Hollywood khi tham gia bom tấn "The Fast and the Furious: Tokyo Drift". Dù xuất hiện ít ỏi nhưng nhan sắc, sự gợi cảm của người đẹp trong phim đã khiến khán giả thích thú. (Ảnh: IGNV)