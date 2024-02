MyTV miễn phí loạt “bom tấn” điện ảnh dịp Tết Giáp Thìn

Tết này truyền hình MyTV sẽ đồng hành cùng khán giả cả nước để đem lại những giờ phút vui chơi giải trí, quây quần bên gia đình thực sự ý nghĩa.

Loạt chương trình độc quyền Tết lên sóng MyTV

Đầu tiên, phải kể đến liveshow âm nhạc và nghệ thuật tổng hợp "Tết Xuân Lộc Tài" có sự tham gia của Rapper Hà Lê cùng dàn ca sỹ Sao Mai nổi tiếng như Việt Anh, Trần Thu Hường, Hồng Hạnh, Việt Sơn, Hà Trương, Hoàng Trang. Chương trình đã có trên mục Âm nhạc từ ngày 2/2 và đang được tiếp tục bổ sung những tiết mục ấn tượng, chất lượng, phục vụ nhu cầu của khán giả truyền hình.

Tiếp đến, cũng đang thu hút sự quan tâm lớn từ phía khán giả là chương trình giải trí Tết "Xuân Phát Tài 14". Chương trình sở hữu quy mô chuyên nghiệp và bề dày kinh nghiệm 13 năm sản xuất cùng sự góp mặt của các nghệ sĩ gạo cội như Xuân Hinh, Thanh Thanh Hiền, Hoài Linh, Hồng Vân, Hoàng Sơn, Quang Thắng, Xuân Bắc Tự Long, các nghệ sĩ trẻ như Mạc Văn Khoa, Trung Ruồi... cùng nhiều danh ca như Quang Lê, Lệ Quyên, Bằng Kiều, Minh Tuyết, Mạnh Quỳnh, Quang Hà… Chương trình bao gồm 7 số, phát trên mục Âm nhạc từ đầu tháng 2.

Chùm phim hài Tết độc quyền do ekip FAPTV nổi tiếng của Việt Nam sản xuất, gồm 36 tập với nội dung đa dạng về chủ đề, cũng đã bắt đầu lên sóng lần lượt từ tháng 1 tới 10/2/2024. Trong đó nổi bật với những tựa phim: Xuân này con comeout hay Cha Truyền Con "Phá"; Year end Party - Tiệc trăn trối; Giải cứu con nợ; Vợ Đáng Giá Bao Nhiêu…

Đặc biệt phải kể đến phim Giang hồ ẩn danh - một chương trình FAPTV đặc biệt dành cho dịp Tết này. Ra mắt vào ngày 10/2 – đúng ngày mùng 1 Tết Giáp Thìn, bộ phim kể về một gã giang hồ nhưng trọng tình nghĩa lui về vùng quê ở ẩn làm thầy giáo giúp trẻ em nghèo có cái chữ. Tình huống đặc biệt buộc gã phải lộ diện để đối đầu với kẻ thù cũng chính là đàn em thân tín của mình, nếu không người con gái anh yêu và người dân sẽ bị nguy hiểm. Bộ phim hứa hẹn mang đến tiếng cười sảng khoái nhưng đầy tính nhân văn.

Chùm phim hài Tết truyền thống gồm các tiểu phẩm đặc sắc được nhiều khán giả đón xem trong dịp Tết hàng năm cũng sẵn sàng trên sóng MyTV như: Đại Gia Chân Đất 14, Làng Ế Vợ 10, Đường Cong Tình Yêu, Điệp Khúc Sum Vầy, Quý Cô Sợ Tết, Thế Nào Cũng Tết…

Miễn phí loạt phim bộ và phim điện ảnh "bom tấn" không thể bỏ lỡ

Bộ đôi phim Hàn Quốc "bom tấn" chiếu rạp đình đám Vây Hãm: Không Lối Thoát (The Roundup: No Way Out), Bộ Đôi Báo Thủ (Ransomed) cũng được MyTV dành tặng miễn phí cho khán giả trong thời gian từ 15/1-15/2.

Trong đó, Vây Hãm: Không Lối Thoát là bộ phim hành động vô cùng mãn nhãn với sự góp mặt của "cú đấm thép" Ma Dong Seok cùng lối kể chuyện dí dỏm đã giúp phim làm mưa làm gió ngay tại thời điểm ra mắt.

Là một phim hành động đích thực, Vây Hãm: Không Lối Thoát chứa đựng những pha võ thuật và đấu trí cô cùng gay cấn, hiệu ứng xuất sắc cả về mặt hình ảnh và âm thanh. Những cảnh quay hành động được dàn dựng chân thực, sinh động và đẹp mắt cùng kỹ xảo âm thanh bậc thầy đã tạo nên những pha chiến đấu đầy căng thẳng và ấn tượng.

Sự thành công của Vây Hãm: Không Lối Thoát còn được đảm bảo với phần diễn xuất bậc thầy của dàn diễn viên tên tuổi như "ông hoàng phòng vé" Ma Dong-seok, nam diễn viên chuyên vào các vai nặng đô - Lee Joon-hyuk và nam tài tử Munetaka Aoki – người từng góp phần tạo nên sự thành công của loạt phim hành động Nhật Bản Rurouni Kenshin. Bộ phim cũng được đánh giá cao vì nội dung mang ý nghĩa nhân văn và xã hội sâu sắc.

Tiếp đến, không thể bỏ lỡ trên sóng truyền hình MyTV Tết này là phim điện ảnh Bộ Đôi Báo Thủ (Ransomed). Bộ phim lấy cảm hứng từ một sự kiện có thật về việc một nhà ngoại giao Hàn Quốc từng bị bắt cóc những năm 1980. Nội dung xoay quanh hành trình giải cứu người đồng nghiệp mất tích của nhà ngoại giao Min-jun và tài xế taxi Pan-su ở Beirut, Lebanon ở nơi "đất khách quê người" với hàng loạt biến số liên tục ập tới, cuốn hút khán giả từ đầu đến cuối phim.

Bên cạnh những cảnh chiến tranh đầy đen tối, những pha hành động căng thẳng, xuyên suốt mạch phim còn điểm xuyết những yếu tố hài hước, nhân văn được đan cài khéo léo để làm dịu mạch truyện, gợi lên những hi vọng đầy nhân văn…

Đảm nhận vai chính trong phim là hai tài tử hàng đầu màn ảnh Hàn Quốc - Ha Jung-woo và Ju Ji-hoon, bộ đôi từng diễn xuất ăn ý trong 2 phần phim "Thử thách thần chết" năm 2017, 2018. Trong lần kết hợp này, bộ đôi tiếp tục thể hiện khả năng diễn xuất xuất sắc và ăn ý, nhịp nhàng đến mức được ví như "một điệu nhảy Latin".

Một yếu tố ghi điểm khác là bộ phim sở hữu đội ngũ sản xuất hàng đầu, đầu tư mạnh vào bối cảnh, ánh sáng, âm thanh, và được quay hình tại 3 quốc gia Morocco, Ý và Hàn Quốc.

Tết Giáp Thìn này, trên sóng truyền hình MyTV cũng sẵn sàng Chùm phim chiếu rạp ăn khách của Hàn Quốc bao gồm 25 tựa phim thuộc nhiều thể loại như tình cảm, tâm lý, hài hước. Trong đó nổi bật là các tựa phim: Double Patty - Nhân đôi tình yêu; Life is Beautiful - Đưa em đi tìm mối tình đầu; Men of Plastic - Ông trùm mông má; Miracle: Letters to the President - Phép màu: Thư gửi tổng thống và Phim điện ảnh 4K Kamen Rider Live & Evil & Demons (Hiệp Sĩ Mặt Nạ: Revice Hậu Truyện)…

