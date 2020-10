Nam A Bank đặt mục tiêu chinh phục đại dương xanh

28 năm không ngừng chuyển mình



Thành lập từ năm 1992, trên chặng đường phát triển, Nam A Bank đã không ngừng vươn lên, lớn mạnh cả về quy mô và chất lượng hoạt động, khẳng định vị thế vững chắc trên thị trường tài chính Việt Nam. Đến nay với tổng 107 Đơn vị kinh doanh toàn quốc, hơn 3.000 CBNV, tổng tài sản gần 120.000 tỷ đồng, Nam A Bank đã và đang cung cấp nhiều giải pháp tài chính hiệu quả cho khách hàng, đặc biệt chú trọng ứng dụng công nghệ nhằm nâng cao trải nghiệm người dùng. Đồng thời, Ngân hàng cũng tích cực đóng góp giá trị nhân văn cho cộng đồng thông qua các hoạt động thiện nguyện ý nghĩa.

Năm 2020, đánh dấu cột mốc 28 năm Nam A Bank ghi tên mình trong hệ thống Ngân hàng TMCP. Trước những ảnh hưởng của dịch Covid-19 đối với nền kinh tế nói chung và thị trường tài chính nói riêng, Nam A Bank mạnh mẽ đương đầu, biến thách thức thành cơ hội giữ vững hoạt động kinh doanh và gặt hái thành tích đáng ghi nhận.

Khách hàng trải nghiệm các sản phẩm dịch vụ ngân hàng số tại Nam A Bank.

Bước vào cuộc đua "số hóa" ngân hàng, Nam A Bank tiên phong ứng dụng AI và đưa Robot vào giao dịch phục vụ khách hàng. Trên nền tảng Open Banking, Nam A Bank ra mắt không gian giao dịch số với các thiết bị tiện ích giúp khách hàng giao dịch đa kênh với hàng loạt tính năng toàn diện và vượt trội. Bên cạnh đó, tính từ đầu năm 2020 đến nay, Nam A Bank đã mở mới 3/5 chi nhánh được Ngân hàng nhà nước phê duyệt, phủ sóng thương hiệu tại 27 tỉnh thành. Sắp tới, Ngân hàng sẽ tiếp tục khai trương và hoạt động tại Bạc Liêu và Thừa Thiên Huế.

Mới đây nhất, ngày 9/10, hơn 389 triệu cổ phiếu Ngân hàng TMCP Nam Á (Nam A Bank) với mã chứng khoán là NAB đã chính thức lên UPCoM. Giá tham chiếu NAB trong ngày giao dịch đầu tiên là 13.500 đồng/cổ phiếu. Tổng giá trị chứng khoán đăng ký giao dịch hơn 3.890 tỷ đồng. Việc niêm yết trên sàn UPCoM cũng giúp cổ phiếu Nam A Bank tăng tính thanh khoản, nâng cao vị thế trên thị trường, đem lại lợi ích tối đa cho cổ đông.

Trước thềm chào mừng kỷ niệm 28 năm thành lập, Nam A Bank cũng đã vinh dự được Tổ chức thẻ Quốc tế JCB trao tặng giải thưởng Ngân hàng dẫn đầu về tăng trưởng số lượng thẻ tín dụng năm 2020 – Leading License In Credit Cardmember Base Growth 2020. Ngoài ra, Ngân hàng vừa được vinh danh Giải thưởng Ứng dụng Ngân hàng Bán lẻ Sáng tạo nhất Việt Nam 2020 - Most Innovative Retail Banking App Vietnam 2020 do Tạp chí Global Banking & Finance Review trao tặng.

Các giải thưởng là kết quả xứng đáng cho những nỗ lực của Nam A Bank trong các hoạt động thúc đẩy, phát triển sản phẩm trong hành trình khẳng định uy tín.

Đổi mới giá trị, chinh phục Đại dương xanh

Trước tình hình khó khăn chung, hiện nay các Ngân hàng TMCP đang cạnh tranh gay gắt với nhiều đối thủ bởi các sản phẩm tương đồng. Khi đó, để có thể phát triển và bứt phá, các tổ chức tín dụng tìm kiếm cơ hội ở "đại dương xanh". Đại dương xanh tương ứng những khoảng trống thị trường chưa được khai phá, đầy giá trị tiềm năng, còn vô số cơ hội phát triển nhưng cũng ẩn chứa nhiều rủi ro, đòi hỏi khả năng thích ứng để thay đổi.

Có thể nói, Robot OPBA của Nam A Bank là robot phục vụ giao dịch đầu tiên tại Ngân hàng Việt.

Với mục tiêu chinh phục Đại dương xanh, đổi mới giá trị trong chiến lược kinh doanh, tiếp nối hành trình công nghệ 4.0, Nam A Bank phát huy tiềm lực dựa vào hai yếu tố cốt lõi là Công nghệ và Con người để tạo ra giá trị khác biệt về lượng và chất. Về công nghệ, Nam A Bank tiếp tục hoàn thiện hệ sinh thái khi cho ra mắt hệ thống giao dịch tự động One Bank. Điểm giao dịch số này sẽ đáp ứng tối đa nhu cầu giao dịch ngân hàng như: khách hàng có thể mở tài khoản, chuyển tiền- nộp tiền mặt, in/xem sổ phụ tài khoản 24/7… và có nhân viên hỗ trợ 24/7 thông qua hệ thống tương tác video. Song song đó, Ngân hàng cũng triển khai định danh điện tử eKYC, đơn giản hóa thủ tục giao dịch tạo thuận lợi cho khách hàng khi không phải đến trực tiếp ngân hàng. Các hoạt động trên đòi hỏi nền tảng công nghệ mạnh và tiên tiến.

Về con người, đây được xem là yếu tố cốt lõi để Nam A Bank hiện thực hóa chiến lược "Đại dương xanh". Theo đó, Ngân hàng chú trọng xây dựng con người Nam A Bank Tiên Phong – Lịch Thiệp – Chính Trực. Trước sức ép cạnh tranh lớn của thị trường và xu hướng hội nhập toàn cầu, Nam A Bank củng cố nguồn nhân lực, đổi mới cách nghĩ, sáng tạo cách làm và hơn hết là đang tạo lập một nền tảng văn hóa vững chắc hướng đến sự phát triển bền vững trong tương lai.

Bên cạnh đó, Nam A Bank đang chủ động thúc đẩy các hoạt động hợp tác, liên kết với các đối tác trong và ngoài nước để gia tăng sức mạnh ngoại lực. Tất cả, là nền tảng vững chắc để Nam A Bank bước vào công cuộc chinh phục "đại dương xanh", tạo ra bước đột phá, chiếm lĩnh thị phần mới.

Box: Hướng đến chào mừng kỷ niệm 28 năm thành lập, Nam A Bank triển khai chương trình khuyến mãi "Sinh nhật rộn ràng – Mở lối đón xế vàng" dành cho tất cả khách hàng sử dụng dịch vụ của Nam A Bank với cơ hội rước ô tô Vinfast Lux A2.0 cùng hàng ngàn ưu đãi hấp dẫn. Bên cạnh đó, Ngân hàng còn dành 1.000 quà tặng trị giá hơn 400 triệu đồng cho khách hàng cá nhân nữ, hàng trăm quà tặng cho khách hàng doanh nghiệp với tổng giá trị gần 500 triệu đồng. Thông tin chi tiết xem tại www.namabank.com.vn.