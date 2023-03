Nam A Bank niêm yết trên sàn HNX hoặc HOSE và mở rộng chi nhánh tại nước ngoài

Nhận nhiều giải thưởng trong và ngoài nước

Những nỗ lực không ngừng nghỉ, Nam A Bank đã được các tổ chức uy tín trong và ngoài nước ghi nhận qua nhiều giải thưởng, danh hiệu nổi bật như: Thương hiệu truyền cảm hứng Châu Á 2022 tại Lễ trao giải Asia Pacific Enterprise Awards (APEA), Top 10 thương hiệu tăng trưởng ấn tượng 2022 do Tạp chí Kinh tế Việt Nam tổ chức, là Ngân hàng kiến tạo số tốt nhất Việt Nam 2022 tại chương trình IBM Awards do Tạp chí International Business bình chọn; Giải thưởng "Nơi làm việc tốt nhất Châu Á" hai năm liên tiếp (2021 – 2022) do HR Asia - Tạp chí Nhân sự cấp cao hàng đầu châu Á bình chọn; Ngân hàng đẹp – Dịch vụ tốt nhất Việt Nam 2022; Ngân hàng quản trị rủi ro xuất sắc Việt Nam 2022 và Ngân hàng có trách nhiệm xã hội tốt nhất Việt Nam 2022…