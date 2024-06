Trong một cuộc phỏng vấn gần đây với tạp chí Interview, nam diễn viên từng đạt giải Oscar, Matthew McConaughey đã chia sẻ với Glen Powell về quyết định đầy táo bạo của mình. Đó là rời khỏi kinh đô điện ảnh Hollywood trong suốt hai năm. Lý do đằng sau quyết định này bắt nguồn từ việc anh liên tục bị "đóng khung" trong các vai diễn phim hài lãng mạn, dù đã gặt hái được nhiều thành công vang dội với thể loại này.

McConaughey từng là ngôi sao sáng giá của dòng phim hài lãng mạn với những tác phẩm nổi tiếng như "The Wedding Planner," "How To Lose A Guy In 10 Days," "Failure To Launch," "Fool's Gold," và "Ghosts Of Girlfriends Past." Những bộ phim này đều đạt doanh thu phòng vé toàn cầu vượt ngưỡng 100 triệu đô la. Tuy nhiên, thành công đó lại vô tình khiến anh bị đóng khung trong một thể loại duy nhất, hạn chế cơ hội phát triển sự nghiệp diễn xuất đa dạng.

Nam tài tử từng giành Oscar "hoảng sợ" khi nghỉ diễn 2 năm

Năm 2013, McConaughey đạt đến đỉnh cao sự nghiệp khi giành giải Oscar cho Nam diễn viên chính xuất sắc nhất với vai diễn Ron Woodroof trong "Dallas Buyers Club". Ảnh: CNN.

"Tôi luôn đi ngược lại với những gì Hollywood mong đợi. Khi đang ở đỉnh cao của thể loại phim hài lãng mạn, tôi đã cống hiến hết mình và đạt được những thành tựu nhất định. Nhưng tôi khao khát được thử sức với những vai diễn khác biệt hơn. Dĩ nhiên, cơ hội đó không đến, và tôi buộc phải rời xa Hollywood trong hai năm", McConaughey chia sẻ.

Quyết định này không hề dễ dàng. McConaughey đã có những cuộc trò chuyện nghiêm túc với vợ về việc tìm kiếm một hướng đi mới cho sự nghiệp. Anh thậm chí đã cân nhắc việc trở thành giáo viên trung học, nhạc trưởng hoặc hướng dẫn viên du lịch sinh thái.

"Đó là một giai đoạn đầy thử thách. Tôi cảm thấy lạc lõng và không còn được công nhận. Nhưng tôi đã quyết tâm theo đuổi con đường riêng, dù không biết tương lai sẽ ra sao", McConaughey thừa nhận.

Sau hai năm vắng bóng, McConaughey đã trở lại màn ảnh rộng với những vai diễn đầy nội tâm và chiều sâu trong các bộ phim như "Mud," "Dallas Buyers Club," "Magic Mike," và "Interstellar." Anh đã giành được giải Oscar cho Nam diễn viên chính xuất sắc nhất với vai diễn trong "Dallas Buyers Club" chứng minh tài năng diễn xuất vượt trội của mình.

Trong cuốn hồi ký xuất bản năm 2020, McConaughey tiết lộ rằng anh đã từng từ chối lời mời đóng phim hài lãng mạn với mức cát xê 14,5 triệu đô la. "Nếu không được làm điều mình muốn, tôi sẽ không làm điều mình không muốn, dù giá nào đi nữa", anh khẳng định.

Matthew David McConaughey, sinh năm 1969 tại Uvalde, Texas, là một diễn viên và nhà sản xuất phim. Anh bắt đầu sự nghiệp diễn xuất vào đầu những năm 1990 và nhanh chóng thu hút sự chú ý với vai diễn trong bộ phim hài "Dazed and Confused" (1993). Matthew McConaughey tiếp tục gây dựng sự nghiệp với những vai diễn hài hước, lãng mạn trong các bộ phim như "The Wedding Planner", "How to Lose a Guy in 10 Days" và nhanh chóng trở thành "ông vua" của thể loại này.

Anh được khán giả mến mộ qua nhiều vai diễn đa dạng trong các thể loại phim khác nhau. Sự biến hóa trong diễn xuất, từ những vai hài hước, lãng mạn đến những vai diễn gai góc, tâm lý phức tạp là điểm mạnh của nam diễn viên này. Một số bộ phim nổi bật trong sự nghiệp của anh bao gồm "A Time to Kill" (1996), "The Wedding Planner" (2001), "How to Lose a Guy in 10 Days" (2003), "Dallas Buyers Club" (2013), "Interstellar" (2014), và "True Detective" (2014).

Năm 2013, McConaughey đạt đến đỉnh cao sự nghiệp khi giành giải Oscar cho Nam diễn viên chính xuất sắc nhất với vai diễn Ron Woodroof trong "Dallas Buyers Club". Anh cũng được biết đến với những hoạt động từ thiện và vai trò là một giáo sư tại Đại học Texas ở Austin.

Ngoài sự nghiệp diễn xuất, McConaughey còn là một người chồng và người cha tận tụy. Anh kết hôn với người mẫu Camila Alves vào năm 2012 và họ có ba người con.