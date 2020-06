Nam thần của BTS xuất sắc giành top 1 Gương mặt điển trai nhất thế giới năm thứ hai liên tiếp

V (BTS) lần thứ hai được vinh danh ‘Gương mặt đẹp nhất thế giới năm 2020’

Với phong độ đỉnh cao cùng nhan sắc nam thần ngời ngời đầy sức hút, đây là một kết quả không quá bất ngờ đối với nam ca sĩ tài năng của nhóm nhạc đình đám BTS.

Nam ca sĩ V (BTS) tên thật là Kim Tae-hyung, là 1 trong 7 thành viên của nhóm nhạc nổi tiếng BTS. Ngày 13/6/2013, V đã debut với tư cách là thành viên của BTS trên sân khấu M Countdown với ca khúc "No More Dream" trong album đầu tay "2 Cool 4 Skool". Chàng ca sĩ điển trai này đảm nhận vị trí giọng ca chính trong BTS với chất giọng khàn khàn đặc trưng và khác biệt với các nghệ sĩ khác.

Không chỉ sở hữu tài năng ca hát, V còn tham gia sáng tác và sản xuất các ca khúc của nhóm. Anh đã đồng sáng tác bài hát "Hold Me Tight" và viết lời cho "Fun Boyz". V cùng với BTS đã trở thành những nghệ sĩ toàn cầu được yêu thích bởi rất nhiều người hâm mộ trên khắp thế giới. Anh và nhóm nhạc của mình cũng đạt được nhiều thành tích cao, xô đổ nhiều kỷ lục âm nhạc trong nước và quốc tế. V là một trong những thần tượng Hàn Quốc nhiều lần được bình chọn có gương mặt mộc đẹp nhất cùng tỷ lệ đường nét trên gương mặt hoàn hảo.

Trong bảng xếp hạng "Best Face In The World" năm 2020, vượt qua hàng ngàn gương mặt điển trai đình đám khác, V(BTS) đã xuất sắc giành chiến thắng với 1.705.681 lượt bình chọn. Nam ca sĩ cũng đã giành được danh hiệu này vào năm 2019 và đây là năm thứ hai liên tiếp anh giữ vững phong độ đỉnh cao.

Starmometer được xem là một trong nhưng trang tin tức danh giá, uy tín và cập nhật thông tin nhanh chóng về người nổi tiếng. Gương mặt đẹp nhất thế giới là xếp hạng thường niên những gương mặt đẹp nhất trong giới giải trí thế giới, cả nam và nữ, dựa trên độ nổi tiếng và sức mạnh của người hâm mộ. Trang tin tức này cũng đã tổ chức nhiều cuộc bình chọn lớn trong nhiều diễn đàn, trang mạng xã hội và được đông đảo công chúng quan tâm và tham gia bình chọn.

Starmometer đã công bố bảng xếp hạng khuôn mặt điển trai nhất năm nay vào ngày 6/6 vừa qua. Netizen trên khắp thế giới đã được mời tham gia bình chọn qua website, Twitter, Facebook, hoặc Instagram trong thời gian từ 6/5 đến 5/6.

V từng liên tiếp dẫn đầu nhiều bảng xếp hạng danh giá toàn cầu nhiều năm qua. Đầu năm nay, V cũng giành giải Gương mặt châu Á khiến tim rung động 2020. Ba năm liên tiếp đoạt giải đưa anh tới "Đại sảnh danh vọng". Top10 World trên YouTube đã xếp hạng anh cao hơn cả các biểu tượng của Hollywood như Chris Hemsworth và Chris Evan trong Top 10 Most Handsome Men In The World năm 2010.

Năm 2017, V cũng đã dẫn đầu trong cuộc bầu chọn HandsomestFace của TC Chandler, Most Beautiful Man on Earth của Dama.bg, World’s Handsomest Man năm 2018 của Famous STAR 101 và Most Charming Man in the World cùng năm của Bright Side. Tổng cộng, V đã đạt được 18 giải thưởng về nhan sắc.