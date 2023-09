Nam thanh niên lên mạng đặt mua súng làm bộ sưu tập Khởi tố, bắt tạm giam nam thanh niên lên mạng đặt mua súng làm bộ sưu tập

Sáng 15/9, Cơ quan An ninh điều tra Công an TP.Đà Nẵng cho biết, đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam 2 tài xế liên quan đến vụ án hình sự "Tàng trữ, vận chuyển, mua bán trái phép vũ khí quân dụng".

Theo cơ quan điều tra, vào tháng 9/2022, Nguyễn Nhật Tân (1999, trú phường Thanh Khê Tây, quận Thanh Khê, Đà Nẵng) cùng bạn là Lê Văn Sang (chưa rõ thông tin lai lịch) đi nhậu tại khu vực đường Hoàng Văn Thái (quận Liên Chiểu, Đà Nẵng). Tại đây, Sang tặng cho Tân 1 khẩu súng làm kỷ niệm. Tân mang về nhà cất giữ nhưng sợ người nhà phát hiện nên Tân mang khẩu súng qua gửi tại nhà của bạn mình là Võ Lê Hoàng Tú (SN 2000, trú phường An Khê, quận Thanh Khê, Đà Nẵng) để nhờ Tú cất giữ giúp.

Đối tượng Nguyễn Nhật Tân tại cơ quan công an. Ảnh: CACC Sau khi nhận cây súng đầu tiên từ Sang, Tân vào các trang mạng xã hội Facebook, Zalo, Youtube tìm hiểu về các loại súng, đạn và phụ kiện kèm theo, nghiên cứu các bản vẽ và cách độ chế, lắp ráp súng bắn đạn thật.

Có ý định sẽ độ chế thành súng bắn đạn thật, Tân đặt mua thêm 5 khẩu súng khác cùng một số phụ kiện, đạn các loại để sưu tầm cất tại phòng ngủ. Đối tượng Lê Hoàng Tú tại cơ quan công an. Ảnh: CACC Ngày 17/8/2023, Tân có việc đi chơi xa, sợ con nhỏ ở nhà nghịch ngợm và gia đình phát hiện số súng, đạn trên nên đã đóng gói toàn bộ 6 khẩu súng cùng phụ kiện và đạn vào một thùng carton rồi đem đến nhà Tú để tiếp tục gửi nhờ vài hôm rồi lấy và Tú đồng ý.

Đến ngày 27/8/2023, sau khi được triệu tập làm việc về vụ việc gây rối trật tự công cộng, Tân tự thú và cùng lực lượng chức năng đến nhà Tú để giao nộp các khẩu súng, phụ kiện và đạn nói trên.

