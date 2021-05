Náo nức người dân Đan Lai, miền núi xứ Nghệ đi bầu cử

NGƯỜI DÂN MIỀN NÚI XỨ NGHỆ ĐI BẦU CỬ SỚM

Được hội đồng bầu cử Quốc gia đồng ý với đề nghị của Ủy ban Bầu cử tỉnh Nghệ An cho phép 207 đơn vị thuộc 4 huyện miền núi: Kỳ Sơn, Con Cuông, Quế Phong và Tương Dương được bỏ phiếu bầu cử sớm hơn 2 ngày so với ngày bầu cử đã được ấn định. Trong sáng hôm nay 21/5, hàng trăm cử tri thuộc 4 huyện nói trên đã có mặt tại các điểm bầu cử để trực tiếp lựa chọn và bầu ra các đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Trong đó có người dân Đan Lai tại xã Thạch Ngàn, huyện Con Cuông Nghệ An.

Người dân Đan Lai tại xã Thạch Ngàn, huyện Con Cuông háo hức đi bầu cử sớm.

Tại khu vực bỏ phiếu số 10, thuộc đơn vị bầu cử số 8 xã Thạch Ngàn, huyện Con Cuông-1 trong 4 huyện miền núi của tỉnh Nghệ An được tổ chức bầu cử sớm. Từ sáng sớm hàng trăm cử tri đã rất phấn khởi, hăn hái có mặt tại đơn vị bầu cử này để chính tay bỏ những lá phiếu nhằm bầu ra những vị đại biểu đủ đức đủ tài, đại diện cho nguyện vọng và ý chí của nhân dân



Mặc dù những ngày này bà con nhân dân đang vào vụ gặt , trên những cánh đồng lúa đã chín vàng nhưng họ vẫn sắp xếp công việc đồng áng để tham gia đi bầu cử trong niềm vui, phấn khởi toàn dân.

Trao đổi với phóng viên https://tv.danviet.vn, bà Lô Thị Hoa trú tại bản Bá Hạ- xã Thạch Ngàn- huyện Con Cuông ( Nghệ An) cho biết: "Mặc dù lúa của gia đình đã chín hết, cần phải gặt gấp để cho kịp nắng, nhưng hôm nay là ngày bầu cử nên cả gia đình tôi đã dậy từ sáng sớm để ra đây, được bầu cử sớm hơn hai ngày nên chúng tôi rất háo hức."



Bà con trao đổi với nhau về sự lựa chọn của mình.

Nghệ An có hơn 3.416 khu vực bỏ phiếu, trong đó có 207 khu vực được bỏ phiếu sớm trong ngày hôm nay 21/5, chiếm 6,05% tổng số khu vực bỏ phiếu toàn tỉnh. Trong đó tại Huyện Kỳ Sơn có 156 khu vực bỏ phiếu, Huyện Tương Dương có 30 khu vực, Huyện Con Cuông có 11 khu vực, Huyện Quế Phong có 10 khu vực. Việc thực hiện bầu cử sớm đối với những địa phương khó khăn sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho công tác báo cáo, tổng hợp và xử lý kết quả bầu cử ở các khu vực này, tạo sự thống nhất, đồng bộ trên địa bàn tỉnh Nghệ An. Theo cập nhật đến thời điểm này các đơn vị bầu cử sớm trên địa bàn Nghệ An đã cơ bản hoàn thành nội dung bỏ phiếu. Công tác kiểm phiếu và kết quả bầu cử sẽ diễn ra ngay trong ngày hôm nay và sẽ được thông tin rộng rãi đến với toàn thể nhân dân.