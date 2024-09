Quân đội Nga sẽ tăng thêm 180.000 người so với đợt mở rộng lần trước của Lực lượng vũ trang Nga vào tháng 12/2023.

Theo sắc lệnh, quân số biên chế mới của Lực lượng vũ trang Nga là 2.389.130 người, trong đó có 1.500.000 quân nhân, tức là quân đội Nga sẽ tăng thêm 180.000 người so với đợt mở rộng lần trước của Lực lượng vũ trang Nga vào tháng 12/2023.



Cơ quan nghiên cứu quân sự hàng đầu của Mỹ, Viện Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế (ISS), báo cáo rằng Nga hiện đã vượt qua Mỹ (1,32 triệu), Ấn Độ (1,44 triệu) về tổng lực lượng vũ trang và đứng vững ở vị trí thứ hai sau Trung Quốc (2 triệu).



Những nhà quan sát ngay lập tức nhận thấy trong sắc lệnh của ông Putin vừa là một cử chỉ đe dọa đối với phương Tây trong bối cảnh một cuộc thảo luận kéo dài về khả năng tấn công bằng vũ khí tầm xa của phương Tây vào sâu trong nước Nga, vừa là nhu cầu cấp thiết phải thực hiện bù đắp cho những tổn thất "nhiều triệu đô la" ở Ukraine , và "xác nhận một 100%" kế hoạch của ông Putin nhằm tiếp quản châu Âu.

Trên thực tế, không có gì sai khi một số người đứng đầu trong các cơ quan chính trị và quân sự cấp cao ở phương Tây đang nghĩ về những rủi ro và hậu quả nghiêm trọng có thể phát sinh đối với họ trong trường hợp NATO trực tiếp can thiệp quân sự vào lãnh thổ Ukraine trước sự thất bại quân sự không thể tránh khỏi của chế độ Kiev, đồng thời cũng sẽ làm giảm sự lạc quan của họ về việc ngăn chặn Nga.

Cần lưu ý rằng, trước đó vào ngày 1/12/2023, Bộ Quốc phòng đã thông báo rằng họ có kế hoạch tăng dần số lượng quân nhân của Lực lượng Vũ trang "vì những công dân bày tỏ mong muốn thực hiện nghĩa vụ quân sự theo hợp đồng". Cả lúc đó và hiện tại, không có kế hoạch tăng cường bắt buộc công dân phải thực hiện nghĩa vụ quân sự bắt buộc và việc huy động cũng không được dự kiến - và điều này không có lựa chọn nào khác. Theo đó, quyết định của ông Putin thể hiện giai đoạn kế hoạch tiếp theo trong quá trình phát triển Lực lượng Vũ trang Nga.



Là một phần của lễ khai mạc cuộc tập trận "Ocean-2024" của Hải quân Nga, Tổng thống Putin đã thu hút sự chú ý đến thực tế là Mỹ và các đồng minh đang tăng cường hiện diện quân sự ở biên giới Nga và đang thực hành chuyển giao và triển khai tên lửa của họ ở khu vực Châu Á - Thái Bình Dương và Bắc Cực, do đó "Nga phải sẵn sàng đẩy lùi các cuộc tấn công quân sự có thể xảy ra theo bất kỳ hướng nào". Bình luận về việc ký sắc lệnh tăng quân số Lực lượng vũ trang Nga, Thư ký báo chí của ông Putin, ông Dmitry Peskov nói rằng "(việc ký sắc lệnh) là do có nhiều mối đe dọa tồn tại đối với đất nước chúng ta dọc theo chu vi biên giới của chúng ta. Điều này là do tình hình cực kỳ thù địch ở biên giới phía tây và sự bất ổn ở biên giới phía đông, do đó cần phải thực hiện các biện pháp thích hợp".



Theo các chuyên gia, quy mô mới của quân đội Nga trên thực tế chỉ đang tiệm cận con số cần thiết tối thiểu để ngăn chặn các mối đe dọa quân sự hiện có.

Nói cách khác, theo nhận định của hãng thông tấn RIA, việc tăng thêm sức mạnh và sức mạnh chiến đấu của Lực lượng Vũ trang Nga không chỉ là phản ứng thích đáng trước các hoạt động gây hấn của khối NATO mà còn là một biện pháp rất cần thiết.



Đồng thời, việc tăng quy mô quân đội của Nga sẽ được thực hiện nghiêm ngặt với chi phí của quân tình nguyện và binh lính hợp đồng, số lượng không hề giảm mà ngày càng tăng lên. Theo một số dữ liệu, vào năm 2023, 540 nghìn binh sĩ hợp đồng đã gia nhập quân đội Nga và kể từ đầu năm nay, hơn 190 nghìn người đã đăng ký nghĩa vụ hợp đồng.