New Zealand "làm khó" du khách quốc tế, tăng gấp 3 lần thuế du lịch.

Bắt đầu từ ngày 1/10 tới đây, du khách quốc tế đến New Zealand sẽ phải đối mặt với chi phí tăng đáng kể khi quốc gia này quyết định tăng Thuế Bảo tồn và Du lịch Quốc tế (IVL) từ 22 USD lên 62 USD. Sự thay đổi này đồng nghĩa với việc những người đến tham quan các hồ, núi, đạp xe dọc theo các đường mòn hay thăm các nhà máy rượu vang sẽ phải trả thêm một khoản phí không nhỏ.



Bộ trưởng Bộ Khách sạn và Du lịch New Zealand, Matt Doocey, đã giải thích lý do cho quyết định tăng thuế này trong một tuyên bố ngày 3/9. Ông cho rằng du lịch quốc tế mang lại áp lực không nhỏ cho cộng đồng địa phương, bao gồm sức ép lên cơ sở hạ tầng khu vực và chi phí bảo trì, bảo dưỡng cao hơn tại các khu bảo tồn thiên nhiên. Ông Doocey cũng nhấn mạnh rằng IVL, ra mắt từ năm 2019, đã và đang đóng vai trò quan trọng trong việc trang trải các chi phí bảo vệ môi trường trên khắp New Zealand.

Theo số liệu từ Bộ trưởng Doocey, trong khoảng thời gian từ tháng 3/2023 đến tháng 3/2024, khách du lịch quốc tế đã chi tiêu hơn 11 tỷ USD tại New Zealand. Điều này cho thấy tầm quan trọng của ngành du lịch đối với nền kinh tế đất nước. Tuy nhiên, không phải tất cả mọi người đều đồng tình với quyết định tăng thuế này.

Thuế Bảo tồn và Du lịch Quốc tế (IVL) của New Zealand tăng từ từ 22 USD lên 62 USD. Ảnh: CNN.

Tourism Industry Aotearoa (TIA), một tổ chức bao gồm các chuyên gia trong ngành du lịch trên toàn quốc, đã lên tiếng chỉ trích việc tăng thuế. TIA cho rằng ngành du lịch New Zealand đang phục hồi chậm hơn so với phần còn lại của thế giới và quyết định tăng thuế sẽ làm giảm thêm sức cạnh tranh toàn cầu của đất nước. Tổ chức này cảnh báo rằng New Zealand có thể mất khách du lịch vào tay các quốc gia như Canada và Vương quốc Anh, nơi có nhiều chuyến bay hơn và phí nhập cảnh thấp hơn.

Ngoài thuế IVL, giá thị thực du lịch đến New Zealand cũng sẽ tăng từ ngày 1/10, từ 131 USD lên 211 USD. Điều này tạo thêm gánh nặng tài chính cho những du khách có ý định đến thăm New Zealand. Hiện tại, công dân của 60 quốc gia và vùng lãnh thổ, bao gồm Mỹ, Canada, Singapore, Nhật Bản và Mexico, có thể nhập cảnh vào New Zealand mà không cần thị thực và được phép lưu trú đến ba tháng. Tuy nhiên, những du khách này vẫn phải xin thị thực điện tử và trả thuế IVL.

Cơ quan Di trú New Zealand đã cảnh báo rằng do các quy định mới, quá trình xử lý thị thực có thể mất nhiều thời gian hơn trong năm nay. Du khách có kế hoạch đến New Zealand vào dịp lễ Giáng sinh được khuyến cáo nên nộp đơn xin thị thực chậm nhất là ngày 15/10, trong khi những người dự định đến vào dịp Tết Nguyên đán nên nộp đơn trước ngày 15/11.

Việc áp dụng thuế du lịch đang trở thành một chủ đề nóng trong ngành du lịch toàn cầu. Hiện có khoảng 60 điểm đến trên khắp thế giới, từ Venice (Ý) đến Bhutan, đã bắt đầu thu một số loại phí đối với du khách chỉ vào tham quan, không bao gồm các chi phí như ăn uống, khách sạn hoặc vé vào cửa. Các quốc gia và khu vực áp dụng thuế này đều cho rằng đây là biện pháp cần thiết để bù đắp cho những tác động tiêu cực của tình trạng du lịch quá mức, bao gồm tắc nghẽn và thiệt hại về môi trường.

Mô hình thu phí này được dự đoán sẽ không sớm biến mất. Edinburgh (Scotland) và Zermatt (Thụy Sĩ) là hai trong số những nơi đang cân nhắc áp dụng thuế du lịch trong tương lai. Tuy nhiên, theo một nghiên cứu từ Đại học Bangor ở xứ Wales, có rất ít bằng chứng cho thấy việc áp dụng thuế du lịch sẽ làm giảm lượng du khách đến thăm các điểm đến này.