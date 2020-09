Next Media tạo bước đột phá về bản quyền truyền hình Bundesliga 2020-2021

Bundesliga nổi tiếng với lối đá hiện đại, hấp dẫn với sự góp mặt của nhiều đội bóng đẳng cấp, cầu thủ tên tuổi cùng những gam màu sống động trên các khán đài.

Với trung bình 3,2 bàn thắng/trận - cao nhất trong số 5 giải đấu hàng đầu châu Âu, người hâm mộ Việt Nam hứa hẹn sẽ được thưởng thức những trận đấu mãn nhãn.

Mùa giải qua cũng chứng kiến sự vươn lên của các đội bóng Đức khi Bayern Munich và RB Leipzig có mặt tại bán kết Champions League. Sau đó Bayern Munich đã chứng minh sức mạnh "vô đối", trở thành nhà vô địch của châu Âu.



Nhiều trận đấu tại Bundesliga 2020-2021 sẽ được truyền hình trực tiếp trên kênh quảng bá.

Phía trước, Bayern Munich sẽ bắt đầu hành trình bảo vệ ngôi vô địch Bundesliga 2020-2021 bằng cuộc tiếp đón Schalke 04.

Màn so tài này đang nhận được sự chú ý theo dõi của đông đảo khán giả và người hâm mộ trên cả nước. Trận đấu sẽ được tường thuật trực tiếp trên kênh On Sports (VTC3) vào lúc 01h30 ngày 19/9 tới.

Thông tin cụ thể về việc phát sóng Bundesliga 2020-2021, Next Media cho hay, họ sẽ phát sóng các trận đấu trên các kênh truyền hình quảng bá gồm On Sports (VTC3 - Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC), VTV6 (Đài Truyền hình Việt Nam).

Đồng thời, giải đấu sẽ được tường thuật trực tiếp trên các kênh thể thao chuyên biệt là Bóng đá TV, Thể thao TV và Thể thao Tin tức thuộc Tổng Công ty Truyền hình Cáp Việt Nam (VTVCab).

Lịch thi đấu và kênh phát sóng vòng 1 Bundesliga.

Đại diện của Next Media nhấn mạnh: "Lần đầu tiên sau nhiều năm, bóng đá đỉnh cao trở lại trên các kênh truyền hình quảng bá.

Nếu như trước đây khán giả phải trả phí hàng tháng để theo dõi các giải vô địch châu Âu, thì nay đã có thể tiếp cận với Bundesliga một cách thuận tiện và hoàn toàn miễn phí.

Chúng tôi kỳ vọng đây là bước đột phá trong việc khai thác bản quyền bóng đá quốc tế ở Việt Nam".

Bên cạnh việc tường thuật trực tiếp, từng nhịp đập của Bundesliga sẽ được cập nhật liên tục thông qua các bản tin, các chương trình đồng hành trên On Sports (VTC3) và VTV6 với sự đầu tư kỹ càng về chất lượng sản xuất .

Ngoài ra, người hâm mộ có thể dõi theo các diễn biến mới nhất của Bundesliga thông qua hệ thống các trang mạng xã hội của Next Media và ứng dụng Next Sports, On Sports.