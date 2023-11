Nga bí mật thảo luận với Trung Quốc để xây đường hầm dưới nước khổng lồ tới Crimea

Cầu Kerch nối Nga với Crimea đã nhiều lần trở thành mục tiêu tấn công của Ukraine. Ảnh IT

Theo Newsmax, các thông tin liên lạc mà cơ quan an ninh Ukraine cho biết họ đã chặn được cũng tiết lộ rằng, việc xây dựng đường hầm dưới nước nối Nga và Crimea sẽ tạo ra một tuyến đường vận chuyển bí mật giúp các lực lượng hậu cần của Moscow tránh khỏi cuộc tấn công của Ukraine.

The Washington Post cho biết, các cuộc đàm phán, bao gồm cả một số cuộc đàm phán vào cuối tháng 10, bắt đầu do Nga lo ngại về an ninh của cây cầu ở eo biển Kerch đã bị quân đội Ukraine ném bom công trình này hai lần.

Các quan chức Mỹ và giới chức kỹ thuật bình luận rằng, việc xây dựng một đường hầm gần cây cầu sẽ rất khó khăn và tốn hàng tỷ USD. Hơn nữa, công việc như vậy chưa bao giờ được thực hiện ở vùng chiến sự đang diễn ra, họ nói.

Hơn nữa, dự án được cho là sẽ gây rủi ro cho Trung Quốc cả về mặt chính trị và tài chính, vì nước này chưa bao giờ chính thức công nhận việc Nga sáp nhập Crimea.

Trung Quốc cũng có thể phải đối mặt với các lệnh trừng phạt kinh tế từ Mỹ và Liên minh châu Âu giống như những lệnh trừng phạt đã được áp dụng đối với Moscow.

Tuy nhiên, Alexander Gabuev, một chuyên gia về quan hệ Moscow-Bắc Kinh tại Trung tâm Carnegie Á-Âu về Nga nhận định rằng, đường hầm có thể rất quan trọng đối với Nga vì nước này hiện vẫn chưa thể kết thúc cuộc chiến với Ukraine, khiến cầu Kerch có nguy cơ bị tấn công nhiều năm nữa.

Nhưng ngay cả với những rủi ro mà Trung Quốc có thể gặp phải, các email bị chặn do quan chức Ukraine cung cấp cho Washington Post cho thấy một trong những công ty xây dựng lớn nhất ở Trung Quốc đã ra tín hiệu sẵn sàng tham gia vào dự án đường hầm.

Một số email đã đề cập đến các cuộc gặp với các đại biểu Trung Quốc tại Crimea, trong đó có một email diễn ra vào ngày 4/10 cho biết Tổng công ty Xây dựng Đường sắt Trung Quốc, CRCC, “sẵn sàng đảm bảo việc xây dựng các dự án xây dựng đường sắt và đường bộ ở bất kỳ mức độ phức tạp nào ở khu vực Crimea”.



CRCC là một công ty nhà nước của Trung Quốc đã xây dựng nhiều mạng lưới đường bộ và đường sắt lớn nhất nước này và đã từng làm việc ở Nga, bao gồm cả việc mở rộng hệ thống tàu điện ngầm Moscow hoàn thành vào năm 2021.

Các email cũng cho thấy Trung Quốc đang cố gắng giữ bí mật các cuộc đàm phán, trong đó nhấn mạnh CRCC sẽ tham gia vào dự án chỉ khi có "bảo mật hoàn toàn" bao gồm cả việc thay thế tên của họ trên các tài liệu bằng một pháp nhân không liên kết khác.

Trong một diễn biến khác, Người phát ngôn Lực lượng Không quân Ukraine, ông Yury Ihnat cảnh báo, Nga có thể đã tích lũy khoảng 900 tên lửa cho các cuộc tấn công mùa đông vào các cơ sở năng lượng của Ukraine.

"Đúng vậy, trong vài tháng nay không có vụ pháo kích nào như vào mùa hè. Nếu tính tổng cộng, Nga đã sử dụng khoảng 100 tên lửa mỗi tháng vào mùa hè. Trong những tháng mùa thu, không có cuộc tấn công tên lửa dữ dội nào như vậ. Do đó, chúng tôi có thể đưa ra một kết luận toán học nhất định rằng, (Nga đã tích lũy) 870 hoặc thậm chí 900 tên lửa. Đây là số lượng tên lửa tầm xa có độ chính xác cao, ngoài tên lửa máy bay (Kh-59, Kh-31, Kh-35) như tên lửa Onyx và S-300. Chúng tôi chỉ nói về tên lửa tầm xa", ông Ihnat nói.