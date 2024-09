Nga huỷ diệt trung tâm chiến dịch đặc nhiệm Nam của Ukraine

Nga phá hủy kho đạn dã chiến của Lực lượng vũ trang Ukraine ở khu vực biên giới Kursk. Ảnh RIA

"Các lực lượng hàng không tác chiến-chiến thuật, UAV, tên lửa và pháo binh của các nhóm quân Nga trong vòng 24 giờ đã tấn công tiêu diệt điểm triển khai tạm thời của trung tâm tác chiến đặc nhiệm "Nam" thuộc Lực lượng vũ trang Ukraine, xoá sổ xưởng sản xuất, lắp ráp và trang bị máy bay không người lái, nơi tập trung binh lực và khí tài quân sự của đối phương ở 127 quận huyện", thông cáo chiến sự nêu rõ.



Ngoài ra, hệ thống phòng không Nga còn bắn hạ 4 quả bom dẫn đường Hammer do Pháp sản xuất, 4 tên lửa HIMARS do Mỹ sản xuất và 23 máy bay không người lái.

Tổng cộng, kể từ khi bắt đầu chiến dịch quân sự đặc biệt, quân Nga đã loại khỏi vòng chiến 642 máy bay, 283 máy bay trực thăng, 31.121 máy bay không người lái, 579 hệ thống tên lửa phòng không, 17.961 xe tăng và các loại xe bọc thép khác, 1.447 xe chiến đấu của hệ thống tên lửa phóng loạt, 14.295 pháo dã chiến và súng cối, Bộ Quốc phòng Nga cho biết.

Cũng theo dữ liệu của cơ quan quân sự Nga, Lực lượng vũ trang Ukraine đã mất tới 625 quân nhân, 1 xe chiến đấu bọc thép «Kozak», 8 ô tô, 1 bệ phóng cho tổ hợp tên lửa phòng không «Strela-10», 2 pháo phản lực FH-70 155 mm do Anh sản xuất, 1 khẩu pháo 155 mm M777 do Mỹ sản xuất, 1 pháo D-20 152 mm, 2 pháo phản lực D-30 122 mm, 1 lựu pháo L-119 105 mm do Anh sản xuất, 1 trạm tác chiến điện tử.

"Cùng trong thời gian này, quân Nga còn phá tan 6 kho đạn dược dã chiến của đối phương", Bộ Quốc phòng Nga cho biết thêm.