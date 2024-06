Nga-Pháp ngỏ ý đối thoại sau những căng thẳng phát ngôn

Tổng thống Nga Vladimir Putin tiếp đón người đồng cấp Pháp Emmanuel Macron tại Moskva, Nga. Ảnh: Sputnik

“Nga chưa bao giờ từ chối đối thoại với Pháp… Tổng thống Putin đã nhiều lần tuyên bố sẵn sàng đàm phán, đặc biệt là các cuộc đàm phán mang tính xây dựng, nhằm đạt được những kết quả nhất định. Chúng tôi sẵn sàng đối thoại ở mức độ mà các đối tác của chúng tôi cũng sẵn sàng. Hoàn toàn không có điều kiện nào cho việc này”, kênh truyền hình RT dẫn lời người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết trong cuộc họp báo ngày 25/6.

Trước đó, trong một buổi phóng vấn trên chương trình podcast "Generation Do It Yourself", Tổng thống Macron đã đề cập đến triển vọng đàm phán với người đồng cấp Nga Vladimir Putin. Mặc dù nhà lãnh đạo Pháp xác nhận ông không liên lạc với Tổng thống Putin trong những tháng gần đây, nhưng ông bày tỏ sẵn sàng nói chuyện với nhà lãnh đạo Nga vì ông tin tưởng vào sức mạnh của đối thoại.

“Tôi sẽ tiếp tục đối thoại với ông Vladimir Putin. Tôi tin rằng việc tiếp tục đối thoại luôn là điều quan trọng”, Tổng thống Macron nói.

Trong một vài tháng trở lại đây, Tổng thống Macron luôn thể hiện mình là một trong những người ủng hộ hàng đầu cho Ukraine khi liên tục đưa ra những tuyên bố được coi là khá “khiêu khích” nhằm vào Nga như việc đề cập đến khả năng đưa quân đội Pháp và các nước phương Tây khác tới tham gia cuộc chiến tại Ukraine. Hồi tháng 3, ông Macron gọi Nga là “đối thủ”, đồng thời khẳng định Paris sẵn sàng đưa ra bất kỳ quyết định cần thiết nào để ngăn chặn chiến thắng của Nga trong cuộc xung đột.