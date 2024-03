Nga tung vũ khí siêu lợi hại khiến hàng trăm binh lính Ukraine thiệt mạng

Một vụ nổ bom nhiệt áp trong cuộc tập trận chiến lược Kavkaz 2016. Ảnh Marca

Phó Tổng Tham mưu trưởng Lực lượng vũ trang Nga nói với Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu trong một cuộc họp rằng có tới 300 binh sĩ đã thiệt mạng “do một cuộc tấn công chính xác bằng đạn từ trên không”, Bộ Quốc phòng Nga cho biết hôm 16/3.



Hãng tin CNN không thể xác minh độc lập các con số và chưa có bình luận ngay lập tức từ Ukraine.

Đại tướng Alexei Kim không cho biết nơi cuộc tấn công diễn ra nhưng mô tả địa điểm diễn ra cuộc tấn công là “điểm triển khai của đội hình chủ nghĩa dân tộc 'Kraken'”, đề cập đến một đơn vị đặc biệt của Tình báo Quốc phòng Ukraine.

Ông Kim cho biết một "vũ khí nhiệt áp" đã được sử dụng trong cuộc không kích, RIA Novosti đưa tin.

Vũ khí nhiệt áp này còn được gọi là bom chân không, hoặc chất nổ nhiên liệu-không khí.

Theo Viện Luật & Chiến tranh Lieber tại Học viện Quân sự Mỹ, sự phá hủy do vũ khí nhiệt áp gây ra là do sóng nổ mà nó tạo ra và cả chân không do hỗn hợp nhiên liệu-không khí hút oxy để duy trì vụ nổ.

Lực của một vụ nổ như vậy đủ để làm sập các tòa nhà. Theo Trung tâm Kiểm soát và Không phổ biến Vũ khí, các bức tường hoặc thậm chí các hang động không mang lại sự bảo vệ.

Bộ cho biết chi tiết về cuộc không kích của Nga được tiết lộ trong cuộc họp tại trụ sở của Nhóm Lực lượng Hỗn hợp, nơi ông Shoigu nghe báo cáo từ các chỉ huy về tình hình hiện tại tại “khu vực hoạt động quân sự đặc biệt”.

Ông Kim cũng không đề cập đến thời điểm cuộc tấn công được thực hiện nhưng lưu ý rằng “chỉ riêng trong tuần qua, nhờ hoạt động hiệu quả của các hệ thống trinh sát và tấn công, ba tổ hợp Patriot của Mỹ, một bệ phóng tên lửa đa nòng Vampire, hơn 10 tên lửa do nước ngoài sản xuất. hệ thống pháo binh và kho nhiên liệu, đạn dược đã bị phá hủy”, Bộ này cho biết.

Bộ này cho biết, ông Kim cũng nói với Đại tướng Shoigu trong cuộc họp rằng Ukraine đang “chịu tổn thất đáng kể cả về thiết bị và nhân lực do sử dụng vũ khí có độ chính xác cao và máy bay không người lái tấn công”.