Ngắm VinFast VF 5 biến hóa màu sắc cùng “em gái quốc dân” Kim You Jung

Mới đây, "em gái quốc dân" Kim You Jung gây bất ngờ khi xuất hiện cùng VinFast VF 5 trong bộ sưu tập ảnh màu mới của mẫu xe này. Mẫu A-SUV nhà VinFast nổi bật với "vẻ đẹp bất chấp", giúp nâng tầm mọi phong cách thời trang của Kim You Jung.

Xuất hiện bên cạnh VinFast VF 5 màu xanh dương nhạt, cô nàng Kim You Jung diện áo blazer kết hợp cùng váy ngắn và boot cao. Đây sẽ là sự gợi ý cực hợp dành cho những cô gái trẻ cá tính và năng động, đặc biệt là với tone màu cá tính của chiếc VF 5.

Đứng bên cạnh chiếc VF 5 màu trắng, Kim You Jung khoác một bộ đồ quý phái với kiểu tóc búi gọn gàng, toát lên khí chất chuẩn "tổng tài". Màu trắng của VF 5 cũng được nhiều người lựa chọn bởi sự thanh lịch và hợp với số đông người dùng.

VinFast VF 5 màu đỏ đại diện cho sự thời thượng. Kim You Jung thể hiện điều này một cách tinh tế thông qua một set áo gile phối với quần âu và giày trắng ton-sur-ton.

Mang đến hình ảnh năng động bên cạnh VinFast VF 5 màu hồng tím, Kim You Jung diện bộ đồ jean cùng giày thể thao, phù hợp với những chuyến đi chơi xa, hoạt động ngoài trời hay đơn giản là đi mua sắm cùng bạn bè. Hình ảnh này hẳn sẽ khiến những tín đồ du lịch mê mẩn chiếc VF 5 bắt mắt này.

Xuất hiện bên một chiếc VF 5 màu xám, Kim You Jung diện bộ jumpsuit màu be cùng đôi bốt màu đen. Gam màu trung tính của set đồ cùng cách tạo dáng có phần mạnh mẽ, nam tính tạo nên sự hài hòa với màu xám của chiếc xe. Ngày nay, màu xám dần trở thành màu unisex, phù hợp cho cả phái nam và phái nữ. VF 5 màu xám cũng được đánh giá là sẽ phù hợp với "gu" của đa dạng khách hàng dù ở độ tuổi, giới tính nào.

Được biết, đây là dự án Kim You Jung thực hiện cùng VinFast trong vai trò đại sứ thương hiệu của VF 5 tại thị trường Indonesia. Thời điểm bộ ảnh được đăng tải cũng là ngay sau khi hãng xe Việt mở bán mẫu xe này tại xứ sở vạn đảo, đồng thời công bố diện mạo mới với 8 màu sơn.

Cụ thể, khách hàng có thể chọn giữa 4 màu cơ bản Xám, Đỏ, Xanh dương, Trắng hoặc 4 màu nâng cao bao gồm Vàng, Hồng tím, Xanh dương nhạt và Xanh lá nhạt.

Chia sẻ trong một video bên lề, Kim You Jung nhận định VF 5 là mẫu xe thân thiện với môi trường và được trang bị nhiều công nghệ tiên tiến. Những ấn tượng này là động lực khiến cô nhận lời xuất hiện bên cạnh mẫu A-SUV nhà VinFast. Bên cạnh đó, đây cũng là hợp tác đầu tiên của Kim You Jung với một thương hiệu ô tô.

Kim You Jung sinh năm 1999, năm nay 25 tuổi. Cô được mệnh danh là "em gái quốc dân" của Hàn Quốc vì vẻ ngoài đáng yêu, tươi sáng. Cô từng là sao nhí nổi tiếng ở Hàn Quốc từ năm 4 tuổi vì vẻ ngoài dễ thương khi đóng quảng cáo.

Năm 2010, ở tuổi 11, Kim You Jung có vai diễn phim ảnh ấn tượng đầu tiên khi đóng trong Dong Yi, phim truyền hình bom tấn của Hàn Quốc, tiếp đó là nhiều phim cũng rất nổi tiếng như Moon Embracing the Sun (2012), Golden Rainbow (2013), Secret Door (2014), Angry Mom (2015), Love in the Moonlight (2016)…

Gần đây nhất, cô gây sốt ở nhiều nước Đông Nam Á với bộ phim My Demon (2023–2024), đóng cùng tài tử Song Kang.

Việc VinFast, một hãng xe trẻ đang từng bước khẳng định vị thế của mình trên thế giới, hợp tác cùng Kim You Jung, một biểu tượng có sức ảnh hưởng lớn tới giới trẻ, cho thấy thương hiệu Việt đang nỗ lực "chiều lòng" tập khách hàng trẻ, năng động ở các nước Đông Nam Á.

Tập khách hàng này mang tư duy sẵn sàng thể hiện cá tính, tiên phong và đổi mới trong công việc, lối sống và thói quen tiêu dùng xanh hướng đến tương lai bền vững. Trong dải sản phẩm SUV thuần điện, VinFast VF 5 cũng là một trong những mẫu xe dễ tiếp cận với người trẻ.

Tại Việt Nam, VF 5 được phân phối một phiên bản Plus với mức giá từ 468 triệu đồng cho xe chưa kèm pin. Từ ngày 11-31/07, khách hàng sẽ được ưu đãi 50% chi phí chọn màu sơn nâng cao.