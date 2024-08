Ngành Điện miền Nam: Cảnh báo nguy cơ mất an toàn điện mùa mưa bão

Để đảm bảo an toàn về điện cũng như tài sản, tính mạng của con người trong mùa mưa bão, EVNSPC khuyến cáo người dân: Kiểm tra, giằng chống nhà cửa đảm bảo an toàn không bị tốc mái; Phối hợp với đơn vị quản lý điện tại địa phương để chặt, tỉa cây trong hành lang bảo vệ an toàn lưới điện và những cây có khả năng đổ vào lưới điện, trạm biến áp; Ngắt các nguồn điện cung cấp cho thiết bị điện lắp đặt ngoài trời (biển hiệu, biển quảng cáo,…) khi mưa to, gió lớn; Ngắt ngay nguồn điện (cầu dao, aptomat) nếu khu vực trong nhà bị ngập nước; Không đứng trú mưa tại chân cột điện, dưới trạm biến áp; Không leo lên mái nhà, sân thượng có đường dây dẫn điện đi ngang qua; Tránh xa và cảnh báo cho mọi người xung quanh biết khi phát hiện cột điện ngã đổ, dây điện bị đứt rơi xuống đường, ruộng, ao, hồ …



Đối với đơn vị quản lý các thiết bị đặt ngoài trời như: trụ ATM, pano quảng cáo, trụ điện chiếu sáng công cộng, đèn trang trí cổng chào, … phải kiểm tra nối đất, đảm bảo độ chắc chắn, an toàn. Trong khi xảy ra mưa giông, cần thiết có thể tạm thời ngắt nguồn điện những thiết bị này.

Ngoài ra, ngành điện cũng khuyến cáo người dân thường xuyên nghe nội dung tuyên truyền công tác phòng chống thiên tai trên phương tiện thông tin đại chúng, để chủ động có phương án thích ứng, kịp thời.

Khi gặp bất cứ sự cố nào về điện, cần báo ngay cho Tổng đài Điện lực miền Nam qua số 19001006 hoặc 19009000 để được hỗ trợ xử lý kịp thời.