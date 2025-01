Ngành du lịch TP.HCM đón tin vui, đặt mục tiêu lớn cho năm 2025

Nhộn nhịp khách đầu năm 2025

Dịp Tết Dương lịch 2025, TP.HCM nhộn nhịp khách trong và ngoài nước trải nghiệm các dịch vụ, sản phẩm du lịch mới trên địa bàn.

Tuyến metro số 1 Bến Thành - Suối Tiên hoạt động hết công suất để phục vụ người dân, du khách. Các điểm đến, dịch vụ nổi bật như xe buýt 2 tầng, buýt sông, tàu 2 tầng ngắm thành phố từ góc nhìn khác đều tấp nập khách.

Du khách vui chơi ngày đầu năm mới 2025 tại TP.HCM. Ảnh: Thuý Liên

Ông Nguyễn Kim Toản - Giám đốc Công ty Thường Nhật (đơn vị vận hành buýt sông) tại TP.HCM cho biết, nhu cầu vui chơi, thưởng ngoạn, ngắm TP.HCM từ buýt sông dịp Tết Dương lịch rất cao. Đơn vị phải tăng công suất phục vụ nhu cầu của khách cho cả hai sản phẩm là buýt sông và tàu du lịch 2 tầng ngắm TP.HCM.

“Lượng khách đi buýt sông SaiGon WaterBus khoảng 4.500 khách trong ngày đầu năm mới 2025. Tàu 2 tầng khoảng vài trăm khách, riêng đêm 31/12, chúng tôi ‘cháy vé’ từ trước một tuần. Điều này cho thấy đây là tín hiệu khả quan đối với buýt sông cũng như du lịch đường thủy tại TP.HCM”, ông Toản nói.

Các điểm tham quan như Suối Tiên, Đầm Sen, Thảo Cầm Viên Sài Gòn… cũng tổ chức một loạt chương trình vui chơi, giải trí vào đầu năm mới để phục vụ du khách. Kỳ nghỉ ngắn ngày, người dân và du khách ưu tiên các điểm vui chơi trong thành phố nên hoạt động khá hút khách.

Ghi nhận tại các hệ thống khách sạn cũng cho thấy, tỷ lệ lấp đầy những ngày đầu năm đều rất cao. Nhiều khách sạn sau thời gian vắng khách, thậm chí tạm đóng cửa cũng đã rục rịch hoạt động trở lại trong mùa lễ hội cuối năm và đầu năm mới 2025.

Theo thống kê của Du lịch TP.HCM, chỉ trong ngày Tết Dương lịch 2025, khách tham quan tại các khu điểm du lịch, vui chơi giải trí ước khoảng 750.000 lượt. Khách lưu trú tại các cơ sở lưu trú ước khoảng 135.000 lượt. Công suất phòng ước đạt khoảng 83%. Khách quốc tế đến TP.HCM ước khoảng 41.215 lượt. Doanh thu du lịch ước khoảng 2.013 tỷ đồng trong kỳ nghỉ Tết Dương lịch.

Mục tiêu lớn của ngành du lịch TP.HCM

Năm 2025, ngành du lịch TP.HCM đặt nhiều mục tiêu lớn dựa trên kết quả đạt được năm 2024. Cụ thể, năm 2024, du lịch TP.HCM đã đón 6 triệu lượt khách quốc tế, tăng 20% so với năm trước; khách du lịch nội địa ước đạt 38 triệu lượt, tăng 8,6% so cùng kỳ và tổng thu từ du lịch ước đạt 190.000 tỷ đồng, tăng 18,8% so với cùng kỳ. Các kết quả đều đạt 100% so với kế hoạch.

Với đà tăng trưởng cao này, du lịch TP.HCM đã đặt mục tiêu đón 8,5 triệu lượt khách quốc tế trong năm 2025, tức tăng hơn 40%, khách du lịch nội địa đón khoảng 45 triệu lượt khách; tổng thu từ du lịch ước đạt 260.000 tỷ đồng (tăng 37%).

Du khách chụp ảnh Tết, năm mới trước chợ Bến Thành. Ảnh: Hồng Phúc

Bà Nguyễn Cẩm Tú - Giám đốc Trung tâm Xúc tiến du lịch TP.HCM, cho biết để đạt mục tiêu này, ngành du lịch TP.HCM đưa ra nhiều biện pháp như chủ động phối hợp các đơn vị tổ chức các sự kiện định kỳ hàng năm, hướng đến mục tiêu phát triển TP.HCM trở thành điểm đến của các sự kiện, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về du lịch, tạo điều kiện cho doanh nghiệp cạnh tranh, phát triển, tiếp tục định vị thương hiệu du lịch thành phố trên phạm vi quốc tế…

Tại chương trình tổng kết ngành du lịch TP.HCM năm 2024 và phương hướng hoạt động năm 2025, Cục trưởng Cục Du lịch Việt Nam Nguyễn Trùng Khánh đánh giá con số doanh thu mục tiêu 190.000 tỷ đồng của TP.HCM năm 2025 là rất ấn tượng, thể hiện sự phục hồi mạnh mẽ của thị trường du lịch TP nói riêng và cả nước nói chung.

Theo ông Khánh, TP.HCM đã thực sự trở thành điểm đến hấp dẫn cho khách du lịch quốc tế và nội địa, góp phần không nhỏ vào thành tích chung của du lịch Việt Nam trong năm 2024 với 17,5 triệu lượt khách quốc tế, tăng 39% so với cùng kỳ năm 2023, khách du lịch nội địa ước đạt 110 triệu lượt; tổng thu từ khách du lịch đạt khoảng 840.000 tỷ đồng, tăng 24% so với cùng kỳ năm 2023.

Ông đề nghị ngành du lịch TP.HCM tiếp tục phát huy những thành quả đã đạt được, nhất là trong việc tăng cường liên kết với các địa phương khác, hợp tác quốc tế, đẩy mạnh công tác xúc tiến du lịch, và tiếp tục cải thiện chất lượng sản phẩm và dịch vụ du lịch tại thành phố.