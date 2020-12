"Ngày Tận thế" trở thành sự thật: Đại dương tê liệt, đưa Trái đất trở về Kỷ Băng hà?

Trong bộ phim "The Day After Tomorrow" (tạm dịch: Ngày Tận thế) năm 2004, dòng chảy đại dương ngừng lại do hiện tượng ấm lên toàn cầu. Hệ quả là hàng loạt những thảm họa đã xảy ra với các thành phố lớn trên thế giới.

Và các chuyên gia tin rằng, kịch bản đáng sợ như vậy hoàn toàn có thể trở thành hiện thực.

Một nghiên cứu gần đây cho thấy, hiện tượng biến đổi khí hậu có thể khiến cho dòng hải lưu trên các đại dương tê liệt, dần biến khu vực Bắc bán cầu trở về Kỷ Băng hà.

Các nghiên cứu trước đây đã chỉ ra rằng, lượng carbon dioxide (CO2) trong nước biển sẽ tăng lên gấp 2 lần (700ppm) vào năm 2100. Nếu hiện tượng vẫn tiếp tục, dòng hải lưu đại dương có thể "sụp đổ" vào năm 2400.

Kết luận này được giới nghiên cứu thuộc Viện Hải dương học Scripps tại ĐH California đưa ra. Theo đó, họ đã xây dựng mô hình để làm rõ mối liên hệ giữa biến đổi khí hậu và khả năng các đại dương bị tê liệt.

Các dòng hải lưu Đại Tây Dương, trong đó dòng nước ấm và nông hơn di chuyển lên phía Bắc (màu đỏ), dòng nước lạnh, sâu hơn di chuyển về phía Nam (màu xanh).

Cụ thể, mô hình khí hậu hiện nay đánh giá thấp khả năng tác động đến dòng đối lưu kinh tuyến Đại Tây Dương (AMOC).

Sự suy yếu của dòng hải lưu sẽ khiến cho khu vực Bắc bán cầu giảm nhiệt độ đột ngột, thậm chí trở lại Kỷ Băng hà. Nếu dòng hải lưu tê liệt, băng tan ở Bắc cực, khu vực Greenland sẽ mang một lượng lớn nước ngọt tràn vào đại dương. Trong khi đó, AMOC cần đến sự cân bằng giữa nước ngọt và nước biển.

Wei Liu - người đứng đầu nghiên cứu cho biết: "Nghiên cứu này đã làm rõ tác động của biến đổi khí hậu đối với các đại dương. Hơn nữa, ý nghĩa của nghiên cứu còn chỉ ra hệ quả của sự biến đổi khí hậu khu vực và toàn cầu".

Kết quả nghiên cứu dự đoán, dòng hải lưu sẽ "sụp đổ" 300 năm sau khi lượng CO2 tăng lên gấp 2. Lúc này, nhiệt độ bề mặt Bắc Đại Tây Dương giảm 2,4 độ C và nhiệt độ khu phía Tây Bắc châu Âu giảm mạnh - tới 7 độ C.