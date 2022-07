Các vụ đuối nước trẻ em nước xảy ra chủ yếu ở các vùng nông thôn

Ông Đặng Hoa Nam - Cục trưởng Cục trẻ em (Bộ LĐTBXH) cho biết lần đầu tiên, tháng 4/2021 Đại Hội đồng Liên Hợp Quốc lần đầu tiên trong lịch sử đã thông qua Nghị quyết về vấn đề đuối nước toàn cầu và lựa chọn ngày 25/7 hàng năm là Ngày Thế giới Phòng, chống đuối nước.

Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), trong thập kỷ vừa qua đuối nước đã cướp đi sinh mạng của hơn 2,5 triệu người. Đây cũng là một trong những nguyên nhân hàng đầu của tử vong trẻ em từ 5-14 tuổi trên thế giới. Hơn 90% các trường hợp đuối nước xảy ra ở các quốc gia có thu nhập thấp và trung bình, đặc biệt ở các vùng nông thôn. Đó là sự tổn thất vô cùng lớn đối với mỗi quốc gia, mỗi cộng đồng và gia đình, hơn nữa còn để lại sự xót thương, những nỗi đau không thể bù đắp cho cha mẹ, người thân của nạn nhân.

Ông Đặng Hoa Nam cho biết, tỷ lệ đuối nước ở trẻ em đã giảm 3-5%/năm. Ảnh: N.T

Nhằm nâng cao nhận thức về gánh nặng của đuối nước cũng như các biện pháp can thiệp hiệu quả, WHO đã lựa chọn chủ đề Ngày Thế giới Phòng, chống đuối nước năm 2022 là “Hãy hành động để phòng chống đuối nước”. Với chủ đề này, WHO phát đi lời kêu gọi về ba cấp độ hành động thiết thực cho mỗi quốc gia, mỗi cộng đồng và từng cá nhân. Ở cấp độ quốc gia, WHO khuyến khích việc xây dựng các quy định, chính sách, chiến lược dài hạn và đầu tư nguồn lực cho phòng chống đuối nước.

Ở cấp độ cộng đồng, các tổ chức có hoạt động liên quan đến phòng chống đuối nước nên triển khai các chiến dịch về an toàn trong môi trường nước, chia sẻ rộng rãi kinh nghiệm và thông tin về phòng chống đuối nước. Ở cấp độ gia đình, cha mẹ và người chăm sóc trẻ em cần chung tay lan tỏa các kiến thức về an toàn trong môi trường nước, chủ động đăng ký cho những đứa con của mình tham gia các lớp học bơi an toàn và học kỹ năng an toàn trong môi trường nước.

Mỗi năm có gần 2.000 trẻ em đuối nước

Tại Việt Nam, đuối nước là một trong 10 nguyên nhân gây tử vong hàng đầu cho trẻ em từ 5 đến 14 tuổi. Theo số liệu của Bộ LĐTBXH, tình hình đuối nước trẻ em đã giảm trong những năm vừa qua, mỗi năm giảm từ 3-5%, tương đương với trung bình mỗi năm giảm 100 trường hợp trẻ em bị tử vong do đuối nước. Tuy nhiên mỗi năm, vẫn còn gần 2.000 trẻ em dưới 16 tuổi tử vong do đuối nước. Do đó, phòng, chống đuối nước trẻ em là một trong những mục tiêu quan trọng trong Chương trình quốc gia phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em giai đoạn 2021 - 2030 của Chính phủ. Ngay từ đầu hè năm 2022, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Công điện đôn đốc, chỉ đạo các bộ ngành, chính quyền địa phương tích cực hành động, triển khai các giải pháp cụ thể để giảm thiểu đuối nước cho trẻ em.

Lễ ký kết 9 Bộ, Ngành tham gia công tác phòng chống đuối nước ở trẻ em giai đoạn 2022 -2025. Ảnh:N.T

Bà Nguyễn Thị Hà, Thứ trưởng Bộ LĐTBXH cho biết: “Phòng, chống đuối nước trẻ em là một trong những ưu tiên hàng đầu của Việt Nam nhằm đảm bảo quyền sống còn, an toàn sinh mạng của trẻ em. Hệ thống chính sách, pháp luật về phòng, chống đuối nước trẻ em ngày càng hoàn thiện. Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 1248/QĐ-TTg ngày 19/7/2021 phê duyệt Chương trình phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em giai đoạn 2021-2030 với các mục tiêu giảm 20% số trẻ tử vong do đuối nước, dạy kỹ năng an toàn, dạy bơi cho trẻ em".

Hưởng ứng và hành động thiết thực Ngày Thế giới Phòng, chống đuối nước năm 2022 với chủ đề "Hãy hành động để phòng chống đuối nước", sáng nay 25/7, Bộ LĐTBXH cùng 9 đơn vị tổ chức lễ ký kết Kế hoạch liên ngành Phòng chống đuối nước trẻ em giai đoạn 2022-2030.



Để thực hiện nội dung này, Bộ LĐTBXH phối hợp cùng 9 bộ và tổ chức ký kết Kế hoạch liên ngành phòng chống đuối nước trẻ em giai đoạn 2022-2030 nhằm tăng cường trách nhiệm và sự phối hợp cụ thể trong triển khai các giải pháp, mô hình phòng chống đuối nước trẻ em.

"Chúng tôi đã và đang phối hợp chặt chẽ với các Bộ, ngành, đoàn thể và chính quyền địa phương thực hiện các chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về phòng chống đuối nước trẻ em, triển khai các biện pháp đảm bảo môi trường sống an toàn, dạy kỹ năng an toàn, dạy bơi phòng chống đuối nước trẻ em. Các mô hình can thiệp hiệu quả, bền vững về phòng chống đuối nước trẻ em sẽ được chỉ đạo, hướng dẫn nhân rộng. Đẩy mạnh truyền thông, hướng dẫn, vận động cha, mẹ, người chăm sóc trẻ em chủ động thực hiện các biện pháp bảo đảm an toàn phòng, chống đuối nước cho trẻ em", bà Hà nói.

Ông Nguyễn Gia Huy - Phó vụ trưởng Vụ Giáo dục thể chất (Bộ GD&ĐT) chia sẻ về mục tiêu của ngành về kế hoạch phòng chống đuối nước ở trẻ em. ẢNh: N.T

Về phía bộ, ngành Việt Nam, ông Nguyễn Gia Huy - Phó vụ trưởng Vụ Giáo dục thể chất (Bộ GD&ĐT) cho biết từ tháng 3/2022 đến nay xảy ra 74 vụ tai nạn đuối nước, khiến 37 trẻ em bị chết.

Cũng theo ông Huy hiện nay tỷ lệ học sinh THPT biết bơi mới chỉ chiếm 30%, Ngành giáo dục phấn đấu giai đoạn 2022- 2025 tới nâng tỷ lệ này lên khoảng 50%.

"Để giảm thiểu tình trạng đuối nước ở học sinh, thời gian tới ngành giáo dục sẽ tăng cường xây dựng trường học an toàn. Phối hợp liên ngành trong việc triển khai giảm thiểu đuối nước", ông Huy nói.

Không riêng gì các Bộ, Ban, Ngành ở Việt Nam, nhiều tổ chức quốc tế cũng đã hỗ trợ giúp Việt Nam giảm thiểu đuối nước ở trẻ em. Trong ba năm qua, Quỹ Từ thiện Bloomberg, Hoa Kỳ đã chung tay với Bộ LĐTBXH giảm thiểu tai nạn đuối nước. Thực hiện can thiệp 12 tỉnh có tỉ lệ đuối nước cao trên cả nước, ưu tiên các địa bàn kinh tế xã hội khó khăn và có nhiều người dân tộc thiểu số.

Dự án đã dạy bơi an toàn cho 14.556 trẻ em từ 6-15 tuổi, dạy kĩ năng an toàn trong môi trường nước cho 32.900 trẻ em. Dự án hỗ trợ lắp đặt mới 14 bể bơi và huy động hơn 55 bể bơi địa phương để tổ chức dạy bơi an toàn cho trẻ em. Tại các địa bàn can thiệp, tỷ lệ biết bơi chung hiện nay là 25,5%, cao hơn hẳn so với tỷ lệ trung bình 14,7% vào thời điểm trước can thiệp của Dự án. Đồng thời, Dự án đã phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo hoàn thiện Tài liệu hướng dẫn Giáo dục phòng tránh đuối nước cho học sinh trong trường học.