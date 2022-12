Chia sẻ trong chương trình "Trao yêu thương" tại Bệnh viện An Việt chiều 1/12, nghệ sỹ Trà My cho biết, chị từng khóc như mưa khi nhận được những dòng thư đầy xúc động của một thanh niên chăm mẹ bị ung thư gửi cho mình.



Nghệ sĩ Trà My hát song ca cùng bác sỹ Bệnh viện An Việt. Ảnh: ĐTM.

Nghệ sỹ Trà My kể, một lần chị vào bệnh viện thăm người bệnh đang điều trị ung thư thì gặp một chàng thanh niên cũng đang chăm mẹ tại đây. Nhìn qua, chị thấy anh chàng có vẻ không được thoải mái khi chăm sóc mẹ mình. Chị đã tiến lại gần nói chuyện và tâm sự với người mẹ. Và trước khi rời khỏi phòng bệnh, chị đã hát tặng hai mẹ con bài Ta còn hạnh phúc của nhạc sĩ Nguyễn Hoài Phong. Trong bài hát có những lời ca rất sâu sắc và thấm thía: "Xin nhớ ai ơi cuộc đời này/Nhờ ai sanh dưỡng thân ta nên người khôn lớn/Hãy luôn ghi lòng phụng thờ mẹ cha/Hiếu ân vẹn tròn không làm lệ rơi trên mắt ai.../ Hỡi.... hỡi ai đang còn đang còn mẹ cha/Hãy nên vui mừng ta còn hạnh phúc/ Lỡ mai sau này không còn ai sớm chiều ngóng trông/Khi đời ta trở thành cút côi.....…".

"Ta còn hạnh phúc" với sự thể hiện của nghệ sỹ Trà My. Clip: NVCC.





Bẵng đi một thời gian khá lâu, chị bất ngờ nhận được những dòng "tâm thư" đầy cảm động của chàng thanh niên ấy. Anh cảm ơn nghệ sĩ Trà My vì đã hát một ca khúc rất ý nghĩa để thức tỉnh anh khi anh đang "lạc lối". Và kể từ sau khi nghe bài hát đó, anh đã thay đổi rất nhiều khi dành nhiều tình thương hơn cho mẹ mình.

"Với nghệ sĩ chúng tôi thì niềm hạnh phúc kể trên còn quý hơn tất thảy mọi thứ trên đời. Chỉ cần một bài hát, một điệu ca mà con người ta đã thay đổi, đã tỉnh ngộ và sống yêu thương, chan hòa, hiếu hạnh hơn… Và mình may mắn được làm sứ giả mang lời ca tiếng hát để bắc nhịp cầu yêu thương ấy", nghệ sĩ Trà My bày tỏ.

Trọng Phúc - con trai nghệ sỹ Trà My đồng hành cùng mẹ trong công tác thiện nguyện. Ảnh: ĐTM.

Nghệ sĩ Trà My, Thái Bảo, Thảo Vân, Lê Tâm, Yến Ngọc... mang âm nhạc đến với các bệnh nhân

Nghệ sỹ Trà My cho biết thêm, nhìn thấy mẹ mình cùng các đồng nghiệp thường mang lời ca tiếng hát đến với các bệnh viện – nơi các bệnh nhân đang phải chịu nhiều đau đớn, buồn phiền vì bệnh tật hành hạ để giúp họ xoa dịu cơn đau, con trai của chị là Trọng Phúc (hiện đang là sinh viên ngành Đạo diễn, Đại học Sân khấu – Điện ảnh) cũng đã đồng hành cùng mẹ trong các chuyến thiện nguyện. Cậu được xem là một giọng ca trẻ tài năng với giọng hát ấm áp, cảm xúc, biết chơi đàn guitar và rất có hiếu với mẹ.

Nghệ sỹ Thái Bảo biểu diễn phục vụ các y bác sỹ và bệnh nhân. Ảnh: ĐTM.

Trong chương trình "Trao yêu thương", ngoài nghệ sĩ Trà My còn có NSND Thái Bảo, MC Thảo Vân, ca sĩ Lê Tâm, Yến Ngọc, Thanh Hương, Trọng Phúc, Vũ đoàn Sen Việt… Chương trình do nghệ sĩ Trà My đứng ra tổ chức với vai trò Phó Giám đốc truyền thông của bệnh viện, như một lời tri ân và cảm ơn những hy sinh của các y, bác sĩ, nhân viên y tế đã tận tâm điều trị và chăm sóc người bệnh.

Ngoài mang âm nhạc đến với bệnh nhân, BTC còn trao quà động viên các bệnh nhân đang điều trị bệnh. Ảnh: ĐTM.

Đặc biệt, 2 năm dịch Covid -19 căng thẳng, những y bác sĩ tại đây luôn đảm bảo an toàn cho người bệnh và trở thành cơ sở y tế đầu tiên tại thủ đô tuân thủ và làm tốt công tác phòng chống dịch Covid -19. Ngoài ra, chương trình cũng nhằm mục đích mang đến niềm vui, tinh thần động viên, chia sẻ đến người bệnh vượt qua bệnh tật, khó khăn trong cuộc sống.

MC Thảo Vân, ca sĩ Lê Tâm và Yến Ngọc cũng đồng hành mang âm nhạc đến với bệnh nhân. Ảnh: ĐTM.

Tại chương trình, BTC đã trao 20 suất quà cho bệnh nhân phẫu thuật u và ung thư tuyến giáp; 20 suất quà cho bệnh nhân người cao tuổi; 20 suất quà cho bệnh nhân nhi đang điều trị các bệnh lý về tai mũi họng đang điều trị tại bệnh viện để động viên người bệnh có một sức khoẻ tốt.