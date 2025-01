Nghiên cứu phương án điều chuyển chức năng, nhiệm vụ của Trung đoàn 375 - Bộ Tư lệnh Cảnh vệ, Bộ Công an

Ngày 13/1, tại Hà Nội, Bộ Quốc phòng phối hợp với Bộ Công an tổ chức Hội nghị thống nhất điều chuyển chức năng, nhiệm vụ của Trung đoàn 375 (Bộ Tư lệnh Cảnh vệ, Bộ Công an) về Bộ Tư lệnh Bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Toàn cảnh phiên họp.

Thực hiện Kế hoạch số 141/KH-BCĐTKNQ18 ngày 6/12/2024 của Ban Chỉ đạo về tổng kết việc thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW, chuyển Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh vào trong cơ cấu tổ chức của Bộ Quốc phòng, Bộ Tổng Tham mưu đã tiến hành khảo sát, nắm tình hình thực địa khu vực thuộc phạm vi quản lý của Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Trên cơ sở đó, Bộ Tổng Tham mưu đề xuất tiếp nhận chức năng, nhiệm vụ chuyên trách phối thuộc Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh của Trung đoàn 375 chuyển về các cơ quan, đơn vị của Bộ Quốc phòng.

Trung đoàn 375 là đơn vị chuyên trách phối thuộc Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh có các chức năng, nhiệm vụ: Nghiên cứu, xây dựng phương án, kế hoạch, biện pháp bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, Quảng trường Ba Đình, Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ, Quảng trường Bắc Sơn, Nhà Quốc hội, Bảo tàng Hồ Chí Minh; chủ động phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn và xử lý các tình huống gây mất an ninh trật tự; tổ chức đón, hướng dẫn, phục vụ Nhân dân, khách quốc tế vào viếng Lăng; thực hiện nghi lễ hộ tống danh dự bảo vệ nguyên thủ quốc gia các nước sang thăm và làm việc tại Việt Nam…

Phát biểu tại hội nghị, Đại tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng khẳng định, Bộ Tư lệnh Bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh hiện có lực lượng chuyên trách và kinh nghiệm, bảo đảm cho việc tiếp nhận, chức năng nhiệm vụ của Trung đoàn 375. Bộ Quốc phòng và Bộ Công an cần nghiên cứu, xây dựng cơ chế phối hợp giữa hai lực lượng để thực hiện tốt nhiệm vụ với mô hình tổ chức mới; rà soát, đề xuất, hoàn thiện hành lang pháp lý để Bộ Tư lệnh Bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh thực hiện nhiệm vụ cảnh vệ tại khu vực quản lý. Đồng thời, tiếp tục nghiên cứu, thống nhất phương án phù hợp trong việc bàn giao, tiếp nhận chức năng, nhiệm vụ của Trung đoàn 375, trình Chính phủ xem xét, quyết định.

Còn Thượng tướng Lê Quốc Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an cho biết, Trung đoàn 375 thường xuyên phối hợp với Bộ Tư lệnh Bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh trong thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh và tổ chức lễ viếng. Thứ trưởng Lê Quốc Hùng khẳng định sẽ tiếp nhận những thông tin, ý kiến tham luận tại hội nghị, thống nhất trong Đảng ủy Công an Trung ương; phối hợp chặt chẽ với Bộ Quốc phòng xây dựng các phương án bàn giao cụ thể.