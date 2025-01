Bình Định: Kỷ luật cảnh cáo 1 Chủ tịch xã vì để xảy ra khai thác cát trái phép

Ngày 14/1, lãnh đạo Thị uỷ An Nhơn (tỉnh Bình Định) xác nhận, Ủy ban Kiểm tra Thị ủy An Nhơn vừa thi hành kỷ luật ông Dương Thanh Cường - Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Nhơn Phúc bằng hình thức cảnh cáo.

Trước đó, tối 29/5/2024, Công an tỉnh Bình Định phối hợp Công an thị xã An Nhơn mật phục bắt giữ các phương tiện đang khai thác cát trái phép tại thôn Mỹ Thạnh, xã Nhơn Phúc. Khu vực bị khai thác cát trái phép diễn ra trong thời gian dài, nhưng chưa được ngăn chặn triệt để.

Ngay sau khi nắm được thông tin vụ việc, Ủy ban Kiểm tra Thị ủy An Nhơn đã kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với Đảng ủy xã Nhơn Phúc nhiệm kỳ 2020 - 2025 trong lãnh đạo, chỉ đạo quản lý tài nguyên, khoáng sản (cát) trên địa bàn; kiểm tra dấu hiệu vi phạm đối với ông Dương Thanh Cường - Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Nhơn Phúc nhiệm kỳ 2021-2026 trong việc tham mưu, tổ chức thực hiện, quản lý tài nguyên, khoáng sản trên địa bàn theo quy chế làm việc của Đảng ủy và quy định của pháp luật.

Trụ sở UBND xã Nhơn Phúc, thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định.

Qua kiểm tra, Ủy ban Kiểm tra Thị ủy An Nhơn nhận thấy, ông Dương Thanh Cường đã vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, vi phạm quy chế làm việc; thiếu trách nhiệm trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao... Ông Dương Thanh Cường chịu trách nhiệm chính về những vi phạm, khuyết điểm của Đảng ủy xã Nhơn Phúc nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Vi phạm của ông Dương Thanh Cường là nghiêm trọng, khó khắc phục, gây dư luận xấu trong cán bộ, đảng viên và nhân dân xã Nhơn Phúc. Làm giảm uy tín của bản thân và tổ chức Đảng, cơ quan nơi ông Dương Thanh Cường sinh hoạt và công tác.

Ủy ban Kiểm tra Thị ủy An Nhơn đã thi hành kỷ luật ông Dương Thanh Cường, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Nhơn Phúc bằng hình thức cảnh cáo.

Ủy ban Kiểm tra Thị ủy An Nhơn cũng thi hành kỷ luật ông Nguyễn Kim Lân, Đảng ủy viên, Phó Chủ tịch UBND xã Nhơn Phúc bằng hình thức khiển trách; thi hành kỷ luật đại úy Lê Công Thắng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Trưởng Công xã Nhơn Phúc bằng hình thức khiển trách.