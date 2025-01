Tìm được cháu bé 3 tuổi nghi bị bắt cóc trên đường Cầu Đất, Hải Phòng

Chiều 14/1, thông tin với PV Báo Dân Việt, ông Nguyễn Văn Năng – Trưởng phòng GD-ĐT TP Thủy Nguyên, Hải Phòng cho biết, Công an TP Thuỷ Nguyên đã tìm được cháu bé là học sinh Trường mầm non Thiên Hương, nghi bị bắt cóc. Địa điểm tìm thấy cháu bé là trên đường Cầu Đất, quận Ngô Quyền, Hải Phòng. "Hiện nay, cơ quan công an đang tiếp tục điều tra vụ việc. Còn cháu bé vẫn khỏe mạnh, an toàn", ông Nguyễn Văn Năng cho biết.

Đã tìm được cháu bé nghi bắt cóc ở Trường mầm non Thiên Hương trên đường Cầu Đất. ảnh CA.

Theo thông tin ban đầu, vào hồi 15h ngày 13/1, nghi phạm Đông Thị Thu (sinh năm 2007, trú tại thôn Sử, Lâm Động, TP.Thủy Nguyên, TP.Hải Phòng) đến Trường Mầm non Thiên Hương (phường Thiên Hương, TP.Thủy Nguyên) đưa cháu Nguyễn Trà M. (sinh ngày 31/3/2021, học sinh lớp 3A2) rời khỏi trường, đón taxi sang khu vực đường Trần Nguyên Hãn, quân Lê Chân (Hải Phòng). Chưa rõ Thu đưa cháu M. đi những đâu.

Đối tượng Đồng Thị Thu có biểu hiện bệnh lý tâm thần.

Trước đó vào hồi 16h30' ngày 13/1, Công an thành phố Thủy Nguyên, Hải Phòng nhận được đơn trình báo của gia đình cháu N.T.M, học sinh Trường mầm non phường Thiên Hương, thành phố Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng bị 1 đối tượng (chưa rõ lai lịch) đến trường đưa đi bằng xe taxi, chưa rõ tung tích.