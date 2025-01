Tạm đình chỉ giáo viên trong vụ bé gái mầm non nghi bị bắt cóc ở Hải Phòng

Tạm giữ đối tượng Đông Thị Huyền Thu

Theo thông tin từ Công an Hải Phòng, chiều 14/1, người dân cùng Công an TP.Thủy Nguyên (TP. Hải Phòng) và Công an quận Ngô Quyền đã tạm giữ được đối tượng Đông Thị Huyền Thu (sinh năm 2007, trú tại phường Hoàng Lâm, thành phố Thủy Nguyên) đang đi cùng cháu N.T.M ở địa bàn quận Ngô Quyền (Hải Phòng).

Đối tượngĐông Thị Huyền Thu tại cơ quan công an. Ảnh: CAHP.



Hiện, Công an TP.Thủy Nguyên và Công an quận Ngô Quyền đang tiếp tục điều tra, xử lý vụ việc theo quy định.