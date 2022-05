Ngủ dậy, Từ Hi Thái hậu đã có ý định giết cung nữ vì...

Đó không ai khác chính là "Lão Phật gia" khét tiếng vương triều Đại Thanh – Từ Hi Thái hậu.

Nhắc đến vị Tây Thái hậu này, hậu thế không chỉ truyền tai nhau những câu chuyện về lối sống xa xỉ và cách thâu tóm quyền lực đầy mưu mô của bà, mà còn thường xuyên nhắc tới giai thoại về nhan sắc từng làm khuynh đảo hậu cung thời kỳ Vãn Thanh của Từ Hi.

Những người thân cận với Từ Hi Thái hậu đều ca ngợi hết lời về nhan sắc của bà dù là lúc xuân sắc hay cả khi về già. Ảnh: Sohu

Theo sử sách ghi lại, cuộc sống của Từ Hi Thái hậu vô cùng xa hoa, người ta nói rằng bà chưa bao giờ uống nước giếng, nước mà Từ Hi uống là nước khoáng, nước suối trong và thậm chí là nước đọng sương. Từ Hi cho rằng loại nước này trong sạch hơn, sau khi uống vào có thể làm đẹp da, kéo dài tuổi thọ, thậm chí bà còn thường xuyên uống sữa non của phụ nữ mới sinh.

Vì vậy, nhiều sử sách ghi lại rằng vào những năm cuối đời, làn da của bà vẫn rất mịn màng, căng và sáng bóng.

Tuy nhiên, dù có dùng thần dược như thế nào thì vẫn có một khoảng cách lớn giữa một phụ nữ 60 tuổi và một phụ nữ 20 tuổi.



Trong cuộc sống thường ngày, để lấy lòng Từ Hi Thái Hậu, các cung nữ và thái giám xung quanh bà thường khen Từ Hi có làn da đẹp, trẻ trung và quy trình chăm sóc tốt.

Vô tình trong một khoảnh khắc, một cung nữ nhỏ bé đã chọc giận Từ Hi, có thể vì cô ấy đã nói sai một câu hoặc vì cô ấy xinh đẹp nên vô tình mất mạng. Ảnh: Sohu

Một ngày nọ, khi Từ Hi tỉnh dậy, có một cung nữ nhỏ bé bên cạnh, người này phụ trách hầu hạ bà. Tuy nhiên, Từ Hi chỉ nhìn liếc qua cung nữ nhỏ bé này và cô ấy bị giết hại. Vậy tại sao cung nữ nhỏ bé này phải mất mạng?

Hóa ra là Từ Hi thái hậu khi vừa mới ngủ dậy, cung nữ nhỏ bé này do là cung nữ mới nên đã không nhận ra bà trong một chốc lát, hoặc là cô ấy ngạc nhiên trước gương mặt mộc của Từ Hi. Điều này làm cho Từ Hi không vui, sau đó đã ra lệnh giết chết cung nữ này.