Người biểu tình chặn tàu quân sự Mỹ được cho là chở vũ khí cho Israel

Tối 7/11, hàng trăm người biểu tình ủng hộ Palestine đã tập hợp tại Cảng Tacoma, bang Washington, để chặn một tàu tiếp tế quân sự có tên Cape Orlando mà họ tin rằng sẽ chở vũ khí từ Mỹ đến Israel.

Họ lo ngại các loại vũ khí trên tàu sẽ được sử dụng trong chiến dịch đang diễn ra của Israel chống lại Dải Gaza, nơi hơn 10.000 người Palestine đã thiệt mạng.

Người biểu tình ở cảng Tacoma. Ảnh: Al Jazeera.

"Chúng tôi muốn ngừng bắn ngay bây giờ. Chúng tôi muốn mọi người ngừng bị sát hại ngay bây giờ. Wassim Hage, một trong những người biểu tình ở Tacoma, cho biết: "Chúng tôi muốn có một cuộc kiểm tra và hành động thực sự đối với chính sách đối ngoại của Mỹ cũng như nguồn tài trợ của Mỹ dành cho Israel".

Hage làm việc với tư cách là người quản lý hồ sơ và điều phối viên tiếp cận cộng đồng của Trung tâm Tổ chức và Nguồn lực Ả Rập (AROC), nhóm vận động tổ chức các cuộc biểu tình.

Ông cho biết một nguồn tin mật đã tiết lộ cho AROC rằng con tàu sẽ chở đầy vũ khí và thiết bị quân sự và gửi đến Israel khi nước này tiếp tục cuộc tấn công quân sự ở Gaza.

Al Jazeera không thể xác nhận ngay cáo buộc đó. Trong email gửi tới ấn phẩm, Jeff Jurgensen, người phát ngôn của Lầu Năm Góc, nói rằng con tàu thực sự được sử dụng để hỗ trợ "việc vận chuyển hàng hóa quân sự của Mỹ".

Nhưng ông từ chối cung cấp thêm thông tin. Ông viết: "Do lý do an ninh hoạt động, [Bộ Quốc phòng Mỹ] không cung cấp thêm thông tin chi tiết về việc vận chuyển, di chuyển hoặc thông tin liên quan đến hàng hóa được chở trên các tàu này".

Tại Tacoma, con tàu có tên Cape Orlando đã phải đối mặt với những người biểu tình ở mọi lứa tuổi mặc áo mưa, áo khoác phao và mang ô diễu hành bên ngoài bến tàu.

Họ vẫy cờ Palestine, giương cao các biển hiệu "Bảo vệ Gaza" và hô vang các khẩu hiệu như "Palestine tự do" và "Không thêm một xu nào, không một xu nào, không thêm tiền cho tội ác của Israel!"

Người biểu tình đã sử dụng xe đạp và ô tô với đèn báo nguy hiểm nhấp nháy để chặn giao thông quanh cảng. Bảy chiến binh bản địa trên chiếc ca nô nghi lễ cũng đi vòng quanh vùng biển gần đó để chặn con tàu.

Patricia Gonzalez từ Bộ lạc Puyallup cho biết cô có động lực tham gia cuộc biểu tình này vì cô liên tưởng đến lịch sử của người Palestine với bạo lực và sự di dời.

Cô giải thích, tổ tiên của cô bị buộc phải theo học tại các trường nội trú của Người bản địa, những cơ sở được thiết kế để tiêu diệt các nền văn hóa bản địa. Chính phủ Canada và thậm chí cả Giáo hoàng Francis đã gọi các trường học này là công cụ "diệt chủng văn hóa".

Gonzalez cho biết cộng đồng của cô vẫn đang vật lộn với tổn thương giữa các thế hệ trong lịch sử đó. Cô nói: "Khi nói đến nạn diệt chủng, chúng tôi chắc chắn hiểu điều đó.

Gonzalez nói: "Nó chạm đến trái tim của chúng tôi rất gần. "Tổ tiên của chúng ta đã trải qua điều đó và chúng ta bị ảnh hưởng bởi nó hàng ngày. Và chúng tôi sẽ không bao giờ mong muốn điều đó xảy ra với một quốc gia khác."

Abby Brook, một người Do Thái và chống chủ nghĩa Phục quốc Do Thái, đã giúp tổ chức cuộc biểu tình hôm thứ Hai. Các chuyến thăm của cô tới Israel và các vùng lãnh thổ bị chiếm đóng ở Bờ Tây và Cao nguyên Golan đã truyền cảm hứng cho hoạt động tích cực của cô.

"Khi tôi 18 tuổi, tôi đến Palestine và tôi chứng kiến thực tế của chủ nghĩa thực dân chiếm đóng và định cư trên thực địa. Tôi đã nhìn thấy các trạm kiểm soát, tôi đã nhìn thấy và nói chuyện với mọi người về trải nghiệm của họ khi phải di dời ở Nakba," cô nói, sử dụng thuật ngữ chỉ cuộc di tản hàng loạt của người Palestine vào năm 1948.

Đây là tuần thứ hai liên tiếp tàu Cape Orlando phải đối mặt với những nỗ lực cản trở chuyến đi của mình.

Thứ Sáu tuần trước, khi tàu Cape Orlando cập cảng Oakland, California, ba người biểu tình đã bám vào thang của con tàu, khiến tàu chậm khởi hành trong nhiều giờ.

Lực lượng bảo vệ bờ biển Mỹ cho biết trong một tuyên bố rằng cuối cùng họ đã ngăn cản ba người biểu tình sau khi họ "được cho là đã xâm phạm" vào tàu. Họ "hiện đang bị điều tra vì có khả năng vi phạm luật liên bang".

Cảnh sát biển cho biết thêm những người biểu tình khác "đã vi phạm hàng rào xung quanh bến tàu mà Cape Orlando đang neo đậu", đồng thời cáo buộc một số người "làm xáo trộn dây neo".

Người biểu tình Hage cho biết sự phản đối kịch liệt đối với tàu Cape Orlando và hàng hóa bị nghi ngờ của nó gửi một thông điệp mạnh mẽ tới Tổng thống Joe Biden, người hiện đang vận động tái tranh cử vào năm 2024.

Hage nói: "Chúng ta đang chứng kiến một số cuộc biểu tình phản chiến lớn nhất kể từ những năm George W. Bush diễn ra ngay bây giờ và điều này diễn ra trước một cuộc bầu cử rất cạnh tranh".