Người dân làm gì khi bị quấy rối tình dục trên xe buýt?

Các xe buýt đều gắn camera để giám sát các hành vi quấy rối, móc túi. Ảnh: P.V

"Hiện nay, công tác phòng, chống quấy rối tình dục, đảm bảo an ninh trật tự được trung tâm làm thường xuyên, liên tục. Các hình thức được áp dụng gồm truyền thông đến du khách, nhân viên phục vụ, tài xế, giám sát bằng camera và phối hợp các cơ quan quản lý", ông Hải nói.



Các nhà chờ, bến bãi xe buýt đều có camera theo dõi. Trên 1.784 xe buýt đang hoạt động tại TP.HCM đều có gắn camera và 100% xe được trang bị GPS.

Mỗi xe có 4 camera gắn ở các vị trí: 1 camera hành trình, 1 camera quay trực tiếp vào lái xe để giám sát tác phong kỷ luật, 2 cái khác gắn bên trong xe để giám sát việc lên xuống xe của hành khách, thái độ nhân viên phục vụ xe buýt…

Trung tâm Quản lý giao thông công cộng TP.HCM đã xây dựng quy chế phối hợp với Công an TP.HCM để xử lý vấn đề mất an ninh như quấy rối, móc túi. Tài xế, tiếp viên cũng được tập huấn nghiệp vụ xử lý trong trường hợp có hành khách phản ánh.

"Một khó khăn trong khâu xử lý thực trạng quấy rối trên xe buýt là hầu hết hành khách còn e ngại, rụt rè trong tố giác. Khi tố giác ngay khi bị quấy rối, hành khách sẽ nhận được sự trợ giúp từ tài xế, nhân viên xe buýt và các hành khách khác trên xe", ông Đỗ Ngọc Hải nhấn mạnh.

Người dân khi gặp vấn đề về an ninh như bị quấy rối, móc túi trên xe buýt có thể liên hệ Tổng đài 1022 hoặc số điện thoại đường dây nóng 098.186.0202 có dán trên các xe buýt.

Bên cạnh đó, Sở GTVT TPHCM đã có quy chế phối hợp với Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an TP.HCM, để đảm bảo an ninh trật tự trên xe buýt. Trung tâm Giao thông công cộng TP.HCM cũng đã gửi dữ liệu về hình ảnh camera cho lực lượng công an để lập chuyên án điều tra.