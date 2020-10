Người đàn ông 66 tuổi bị khống chế, đánh đập dã man trong đêm

Qúa trình người đàn ông 66 tuổi bị khống chế đánh đập trong đêm.

Theo xác nhận của lãnh đạo xã Nam Xuân, huyện Nam Đàn, Nghệ An, ngay sau khi sự việc xảy ra, ban công an xã Nam Xuân đã hoàn thiện hồ sơ gửi công an huyện Nam Đàn tiếp tục điều tra xử lý theo quy định.

Nạn nhân bị trong vụ việc là ông Nguyễn Vinh Thái (66 tuổi, trú tại xã Nam Xuân) hiện đang được tiếp tục điều trị tại bệnh viện đa khoa huyện Nam Đàn.

Người được xác định đã dùng dao khống chế, hành hung ông Thái là Nguyễn Đình Hải (trú tại xã Nam Xuân, huyện Nam Đàn, Nghệ An). Toàn bộ quá trình ông Thái bị Hải hành hung được một camera gần đó ghi lại.

Ông Thái bị Hải dùng dao khống chế, rồi đánh đập (ảnh cắt từ clip).

Theo hình ảnh trong clip, khi ông Thái vừa dừng xe thì bị nam thanh niên cầm dao khống chế rồi đánh đập dã man. Nhiều lần nam thanh niên vung dao lên dọa, khiến nạn nhân chỉ biết chịu đòn, van xin. Sau đó, đối tượng bỏ mặc nạn nhân trong đêm rồi rời đi.

Trong đơn gửi cơ quan chức năng, ông Thái cho rằng, nguyên nhân dẫn đến việc ông bị Hải hành hung là do có lần Hải bạo hành vợ, ông Thái đã can ngăn. Hải đổ lỗi cho ông Thái can ngăn mình nên vợ mới bỏ đi.

Khoảng hơn 23h đêm 8/10, Hải gọi điện thoại vào số di động của ông Thái nói “Bác ơi, ra cháu nhờ tý”. Ông Thái đội mũ bảo hiểm, lấy xe máy chạy ra khu vực trang trại của ông (gần với trang trại của Hải) thì gặp Hải. Lúc đó, Hải đưa con dao lên yêu cầu ông Thái dừng xe. Hải dí dao vào mặt, kè dao vào cổ đe dọa và đánh ông Thái.

Ông Thái bị đánh đập phải nhập viện điều trị.

Sau khi đánh đập, Hải bỏ mặc ông Thái giữa đêm vắng rồi đi về. Ông Thái cố gắng gượng dậy và gọi báo cho người thân đưa đi cấp cứu. Toàn bộ vụ hành hung đã được camera gần đó ghi lại.

Hiện vụ việc đang được cơ quan điều tra tiếp tục làm rõ.