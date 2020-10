Người đàn ông thay tên, đổi họ trốn truy nã 28 năm

Ngày 6/10, Đội truy nã, truy tìm, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Nghệ An cho biết, đơn vị vừa dẫn giải đối tượng truy nã Đào Hữu Tường (61 tuổi), trú tại xã Nghi Liên, huyện Nghi Lộc (cũ), nay thuộc TP.Vinh từ Đắk Lắk về Nghệ An.



Đào Hữu Tường tại cơ quan công an.

Theo đó, vào năm 1987, Tường phạm tội Phá hủy công trình quan trọng về an ninh quốc gia và bị xử phạt 7 năm tù. Năm 1992, nhân lúc sơ hở cán bộ sơ hở khi đi lao động, Tường bỏ trốn khỏi nơi giam giữ.



Hành vi này của Tường bị truy nã về tội "Trốn khỏi nơi giam giữ". Sau đó, Tường dạt vào Đắk Lắk sống chui lủi, làm lao động tự do.

Trong thời gian sống ở đây, Tường đã thay tên thành Đào Mạnh Tường (SN 1961), làm lại CMND để che mắt cơ quan công an. Với thân phận mới, Tường cũng đã kịp lấy vợ, sinh con.

28 năm sống chui lủi, cuối tháng 9 vừa qua hành tung của Tường bị bại lộ. Đội truy nã, truy tìm, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Nghệ An xác định Tường đang sinh sống tại huyện Ma'đrăk, tỉnh Đắk Lắk.

Ngày 2/10, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an Nghệ An đã phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Đắk Lắk và công an địa phương tổ chức truy bắt Đào Hữu Tường.