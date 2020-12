Người đẹp thể thao của Hoa hậu Việt Nam 2020 học cực giỏi là ai?

Dù không đạt được thành tích cao tại cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2020, tuy nhiên, những gì người đẹp 19 tuổi Phù Bảo Nghi để lại trong hành trình qua đều khiến khán giả yêu mến.

Trong số các người đẹp bước ra từ cuộc thi, Phù Bảo Nghi vẫn được biết đến là cô gái có thành tích học tập đầy ấn tượng. Sau khi tốt nghiệp trung học phổ thông tại trường quốc tế American International School (TP.HCM), Phù Bảo Nghi trúng tuyển 3 trường đại học tại Mỹ gồm: Hult International Business School, University of New Hampshire và University of Massachusetts Boston.

Phù Bảo Nghi

Không chỉ vậy, trình độ tiếng Anh của Bảo Nghi cũng ghi điểm khi có bằng IELTS 8.0 và TOEFL iBT 107. Bảo Nghi tiết lộ rằng cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2020 là một trải nghiệm thú vị đối với bản thân. Cô từng không tin mình giành được giải thưởng phụ Người đẹp Thể thao tại cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2020.

Cùng ngắm những hình ảnh đẹp của Phù Bảo Nghi: