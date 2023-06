Người lao động phải có giấy xác nhận nghỉ ốm mới được hưởng bảo hiểm xã hội

Mẫu giấy nghỉ ốm. Ảnh: BHXH Việt Nam

Luật sư Đặng Văn Thành (Đoàn Luật sư Thành phố Hà Nội) trả lời:

Căn cứ Điều 115 Bộ luật Lao động 2019 có quy định: Nghỉ việc riêng, nghỉ không hưởng lương: Người lao động được nghỉ việc riêng mà vẫn hưởng nguyên lương và phải thông báo với người sử dụng lao động trong trường hợp sau đây: Kết hôn nghỉ 3 ngày; con đẻ, con nuôi kết hôn nghỉ 1 ngày…

Người lao động được nghỉ không hưởng lương 1 ngày và phải thông báo với người sử dụng lao động khi ông nội, bà nội, ông ngoại, bà ngoại, anh, chị, em ruột chết; cha hoặc mẹ kết hôn; anh, chị, em ruột kết hôn.

Ngoài quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này, người lao động có thể thỏa thuận với người sử dụng lao động để nghỉ không hưởng lương. Theo đó, người lao động có thể thảo thuận với người sử dụng lao động để thống nhất số ngày nghỉ không lương mà hiện nay pháp luật không có quy định hạn chế về số ngày nghỉ tối đa.

* Theo Điều 25 Luật BHXH năm 2014, người lao động được hưởng chế độ ốm đau khi thuộc một trong các trường hợp:

- Bị ốm đau, tai nạn mà không phải là tai nạn lao động phải nghỉ việc và có xác nhận của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền theo quy định của Bộ Y tế.

- Trường hợp ốm đau, tai nạn phải nghỉ việc do tự hủy hoại sức khỏe, do say rượu hoặc sử dụng chất ma túy, tiền chất ma túy theo danh mục do Chính phủ quy định thì không được hưởng chế độ ốm đau.

- Phải nghỉ việc để chăm sóc con dưới 7 tuổi bị ốm đau và có xác nhận của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền.

Như vậy, nếu người lao động tham gia BHXH và đi khám bệnh phải nghỉ việc thì cần có giấy xác nhận nghỉ ốm đau hưởng chế độ BHXH do bệnh viện cung cấp khi đó sẽ được BHXH chi trả chế độ.