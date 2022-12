Người trẻ háo hức đón Giáng sinh cùng món quà thanh nhiệt đặc biệt cho năm mới tươi mát

MV MÓN QUÀ TẶNG CHA | TRÀ THANH NHIỆT DR.THANH | TVC TẾT

Một tuần trước Giáng sinh, thời tiết buổi tối chuyển lạnh nhưng vẫn không ngăn được người trẻ Hà Thành nô nức xuống đường chụp ảnh, check-in tận hưởng không khí Giáng sinh và dành cho nhau những khoảng thời gian ý nghĩa, trao tặng nhau những món quà, thức uống giúp thanh nhiệt cơ thể khỏi nóng trong người khi lễ tết đang về.



Giáng sinh đang về khắp muôn nơi khiến người người rộn ràng, háo hức.

Thu Huyền (Long Biên – Hà Nội) cho biết: "Trong tuần này, đây là lần thứ 3 mình xuống phố, có lần mua được đồ ưng ý, có khi chỉ để chụp ảnh cùng bạn bè. Mình thích nhất là được thư thái ngắm nhìn không gian lung linh sắc màu và tận hưởng không khí Giáng sinh tràn ngập nơi đây". Các địa điểm như Nhà Thờ Lớn, phố Hàng Mã là điểm đến không thể bỏ qua của người trẻ trong những ngày này.



Đây là dịp người trẻ không bao giờ bỏ lỡ để xuống phố tận hưởng niềm vui cùng bạn bè.

Trong tiếng nhạc Jingle Bells huyền thoại, Phan Tâm, một Gen Z tại Đống Đa, Hà Nội thích thú chụp hình cùng nhóm bạn nói: "Giáng sinh năm nay thật thích vì lại được tung tăng lên đồ xuống phố".



Trà Dr Thanh trở thành một item đặc biệt của người trẻ dịp Giáng sinh.

"Không chỉ có bờm tuần lộc, mình và nhóm bạn còn có thêm Trà Dr Thanh giúp thanh nhiệt cơ thể để tươi tắn chụp hình làm kỷ niệm. Thật thú vị khi đồ uống này không chỉ giúp mình thanh nhiệt khỏi nóng trong người, luôn tươi mát mà màu sắc còn rất hợp với concept Giáng sinh", Phan Tâm hớn hở cho biết.

Tại TP.HCM, thời tiết cũng chuyển lạnh, từng nhóm bạn trẻ xúng xính váy áo, tay trong tay xuống phố. Giáng sinh vui vẻ là lời chúc khi gặp nhau trong những ngày cận đêm Noel.



Tay trong tay cùng ngân vang bài hát We wish you a Merry Christmas vừa rảo bước dưới các tuyến phố lấp lánh muôn ánh đèn, trên gương mặt các thành viên trong nhóm Mỹ Trinh ai cũng không giấu được niềm vui hạnh phúc trong những ngày cận giáng sinh.

Trinh nói: "Tụi mình đợi tới cận ngày Giáng sinh để xuống phố và cùng cầu nguyện cho năm mới nhiều niềm vui, may mắn và trao tặng nhau những chai Trà Dr Thanh làm món quà ý nghĩa để thanh nhiệt cơ thể, hết nóng trong người để năm mới tươi tắn, sớm có người yêu (cười).

Trà Dr Thanh trở thành món quà sức khỏe giúp thanh nhiệt cơ thể được nhiều người trao tặng nhau dịp Giáng sinh cho một năm mới luôn tươi tắn.

Khu vực nhà thờ Đức Bà, Phố đi Bộ Nguyễn Huệ, Hai Bà Trưng là đông vui nhất. Bình thường, những nơi này vốn đã rất đông vui, những ngày áp lễ Giáng sinh càng đông vui hơn. Ở những không gian rộng lớn mênh mông như vậy, mội người trẻ lại có một cách khác nhau để tận hưởng mùa Giáng sinh cùng những lời cầu nguyện an lành, những món quà thanh nhiệt ý nghĩa dành cho nhau để cùng chào đón Chúa xuân đang tới muôn nhà.