Người trồng dưa chuột tiết lộ: Chọn dưa chuột cứ nhắm vào điểm này, khỏi lo dưa tẩm hóa chất.

Để chọn dưa chuột tươi ngon, không bị đắng, bạn phải xem hình dáng, kích cỡ và màu sắc của quả dưa, cụ thể:

Chọn dưa chuột dựa vào lớp phấn trắng mỏng bên ngoài

Dưa chuột không có nhiều thuốc thường được bao phủ bởi một lớp phấn trắng mỏng bên ngoài. Nếu như dưa chuột đã bị phun thuốc kích thích rồi mới hái thì lớp phấn này sẽ không còn. Chính vì vậy đây cũng là một trong những đặc điểm để chọn dưa chuột.

Ngoài ra, trong quá trình chọn dưa chuột bạn cũng cần để ý phần đầu cuống quả dưa. Trong trường hợp nếu bị phun nhiều thuốc thì dưa chuột thường tươi lâu. Dù bạn có để cả tuần thì khi cắt quả dưa ra nó bị úng nước bên trong rồi nhưng cuống dưa vẫn tươi như thường. Còn nếu dưa không có nhiều thuốc thì chỉ cần vài hôm là dưa chuột đã ngả vàng rồi.

Chọn dưa chuột phụ thuộc vào màu sắc

Bên cạnh việc chú ý tới lớp phấn phủ bên ngoài quả dưa chuột thì để chọn dưa chuột ngon bạn cũng nhìn vào màu sắc của nó. Dưa chuột tươi vừa được hái xuống thường sẽ có màu xanh và xanh đậm.

Dưa chuột trồng trong tự nhiên có nhiều ánh sáng mặt trời trong quá trình sinh trưởng nên màu đậm hơn. Dưa chuột trồng trong nhà kính do thời gian chiếu sáng ngắn nên màu thường nhạt hơn so với dưa chuột trưởng thành tự nhiên.

Tốt nhất bạn nên chọn dưa có màu xanh lá cây đậm và tránh chọn dưa chuột chứa hormone.

Chọn dưa chuột dựa vào hình dáng

Hình dáng của quả dưa cũng là một trong những lưu ý khi chọn dưa chuột.

Không chỉ chú ý tới ngoại hình về màu sắc và lớp phần phủ, chọn dưa chuột cũng không nên lấy những quả dưa chuột phình to ở giữa. Lý do là vì đây là những quả dưa chuột già, ruột chứa nhiều hạt và nước nên ăn không ngon. Thêm nữa, những chỗ phình to có thể chứa nhiều hóa chất nhất, chọn dưa chuột cần tránh xa.

Chọn dưa chuột dựa vào độ thẳng của quả

Khi trồng dưa chuột cũng sẽ có quả thẳng, quả cong bởi loại quả này mọc tự nhiên, thuộc họ dây leo cộng với nhiều yếu tố như ánh sáng, nhiệt độ, bón phân,… nên dưa chuột sẽ bị cong phần nào chứ không phải quả nào cũng thẳng đuồn đuỗn.

Nếu bạn chọn dưa chuột thẳng thì nhìn bên ngoài trông đẹp mắt hơn nhưng loại dưa chuột này có thể đã bị con người can thiệp. Tốt nhất bạn không nên chọn dưa chuột quá thẳng mà nên chọn loại hơi cong, khi ăn sẽ không bị hôi.

Chọn dưa chuột cần chú ý tới nhựa của dưa

Nhựa của quả dưa cũng là một trong những dấu hiệu nhận biết dưa chuột có sạch không, có nhiều thuốc không trong quá trình chọn dưa chuột.

Thông thường 99% người ăn dưa chuột sẽ thường cắt bỏ đầu của quả dưa đi. Nếu chọn được dưa chuột sạch, ít thuốc thì chỉ cần cắt ra bạn có thể cảm nhận được lớp nhựa khá dính, lúc lau thì có màu trắng sữa. Còn nếu quả dưa đẫm thuốc thì lúc cắt ra nhựa thì ít mà nước thì nhiều. Khi lau đi cũng chỉ hơi có màu trắng trong như nước yến thôi.

Đã trồng dưa chuột nhiều năm nay, chị Minh cho biết thêm: Hầu hết dưa chuột hiện nay đều bị phun, tẩm thuốc sâu, chủ yếu là nhiều hay ít và có đúng thời gian cách ly với thuốc trước khi thu hoạch đưa vào sử dụng hay không mà thôi. Nếu sử dụng quá nhiều, thuốc sẽ ngấm dần vào dưa chuột ảnh hưởng trực tiếp tới người ăn. Chính vì vậy khi chọn dưa chuột ở chợ hay trong các cửa hàng bạn không nên chọn những quả thon đều, xanh đậm bát mắt, bóng bẩy mà nên chọn dưa chuột đều màu, cầm chắc tay, không có vết thâm hay màu ố vàng.

Những vết ố vàng trên dưa chuột cho thấy chúng đã bị để lâu và bắt đầu có dấu hiệu bị hỏng, hoặc bị bơm hóa chất, những quả dưa này thường sẽ ăn không ngon và có thể có vị đắng, không nên chọn.