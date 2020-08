Người vừa được bầu làm Bí thư Đảng uỷ Công an TP.Hà Nội là ai?

Ngày 17/8, Đảng bộ Công an TP.Hà Nội chính thức khai mạc Đại hội đại biểu lần thứ XXVIII nhiệm kỳ 2020-2025. Đồng chí Đại tướng Tô Lâm - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an; đồng chí Vương Đình Huệ - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn ĐBQH TP.Hà Nội đã tới dự, phát biểu chỉ đạo.



Tại Đại hội, Bí thư Thành uỷ Hà Nội Vương Đình Huệ nhìn nhận, trước yêu cầu nhiệm vụ của thời kỳ mới, đòi hỏi Đảng bộ, chính quyền, các lực lượng vũ trang và nhân dân Thủ đô càng phải ra sức, tranh thủ thời cơ, vượt qua thách thức, tiến hành toàn diện công cuộc đổi mới, đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, xây dựng Thủ đô phát triển nhanh và bền vững.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, Bí thư Thành uỷ Hà Nội Vương Đình Huệ nhấn mạnh, Đảng bộ và Công an Thành phố cần nhận thức sâu sắc, vinh dự, tự hào và trách nhiệm trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Thủ đô với vị thế là trung tâm đầu não chính trị - hành chính quốc gia...

Để góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu nêu trên, yếu tố quan trọng hàng đầu là phải giữ vững cho được sự ổn định về chính trị, đảm bảo vững chắc về quốc phòng, an ninh và trật tự, an toàn xã hội. Trong đó, lực lượng Công an Thành phố và Bộ Tư lệnh Thủ đô giữ vai trò nòng cốt.

Bí thư Thành ủy Hà Nội nhấn mạnh, Đảng bộ và Công an Thành phố cần nhận thức sâu sắc, vinh dự, tự hào và trách nhiệm trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Thủ đô với vị thế là trung tâm đầu não chính trị - hành chính quốc gia; trái tim của cả nước; trung tâm lớn về văn hóa, khoa học, giáo dục, kinh tế và giao dịch quốc tế, một động lực phát triển của vùng kinh tế trọng điểm Bắc bộ và cả nước.

Với tinh thần "đổi mới, trách nhiệm cao", đồng chí Vương Đình Huệ đề nghị Đại hội Đảng bộ Công an Thành phố nghiêm túc, trách nhiệm thảo luận và quyết định phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm, các chỉ tiêu chủ yếu, khâu đột phá và những giải pháp lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ đảm bảo an ninh, trật tự, an toàn xã hội và công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng 5 năm tới.

Thiếu tướng Nguyễn Hải Trung - Giám đốc Công an TP.Hà Nội được bầu giữ chức danh Bí thư Đảng uỷ Công an TP.Hà Nội.

Sau thời gian làm việc khẩn trương, nghiêm túc, trách nhiệm, dân chủ, chiều cùng ngày, Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an TP.Hà Nội lần thứ XXVIII đã bế mạc.

Đại hội đã bầu nhiều nhân sự vào Ban chấp hành Đảng bộ Công an TP.Hà Nội, nhiệm kỳ 2020 - 2025 thể hiện tính liên tục, kế thừa và đổi mới để lãnh đạo Đảng bộ Công an Thành phố trong nhiệm kỳ mới.

Theo đó, trong chiều cùng ngày, Ban chấp hành Đảng bộ Công an TP.Hà Nội đã họp phiên đầu tiên, bầu 8 đồng chí vào Ban Thường vụ; 8 đồng chí vào Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Công an Thành phố; bầu các chức danh Bí thư và Phó Bí thư Đảng ủy Đảng bộ Công an Thành phố.

Thiếu tướng Nguyễn Hải Trung, Giám đốc Công an TP.Hà Nội, được bầu giữ chức danh Bí thư Đảng ủy; Thiếu tướng Đào Thanh Hải - Phó Giám đốc Công an Thành phố được bầu giữ chức danh Phó Bí thư Đảng ủy Công an TP.Hà Nội, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Thiếu tướng Đào Thanh Hải cũng được bầu giữ chức vụ Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Công an TP.Hà Nội.

Phát biểu bế mạc Đại hội, Thiếu tướng Nguyễn Hải Trung, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an TP.Hà Nội khẳng định, những ý kiến góp ý tại các Đảng bộ, Chi bộ cơ sở và tại Đại hội đã thể hiện sự thống nhất cao, với những quan điểm, tư tưởng, định hướng của Đảng đã nêu trong các Dự thảo văn kiện của Trung ương trình Đại hội XIII của Đảng.

Báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu Đảng bộ Thành phố lần thứ XVII và Báo cáo chính trị của Đảng ủy Công an Thành phố trình Đại hội đại biểu Đảng bộ CATP lần thứ XXVIII đã góp phần củng cố và nâng cao nhận thức chính trị, quan điểm, lập trường, khẳng định và thể hiện lòng trung thành, tuyệt đối tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, tin tưởng vững chắc vào con đường đi lên Chủ nghĩa Xã hội, vào mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh.

"Qua Đại hội, tôi mong muốn và tin tưởng mỗi thành viên và toàn thể Ban Chấp hành Đảng bộ Công an Thành phố nhiệm kỳ mới hãy xứng đáng với sự tin tưởng của Đại hội với tinh thần đoàn kết cao, tập trung hết khả năng, trí tuệ để lãnh đạo toàn Đảng bộ và Công an Thành phố thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đề ra" - Thiếu tướng Nguyễn Hải Trung nói.

Thay mặt Ban Chấp hành và Đoàn đại biểu của Đảng bộ Công an Thành phố dự Đại hội Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVII, Thiếu tướng Nguyễn Hải Trung cảm ơn sự tín nhiệm của Đại hội, hứa sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Đại hội đã tin tưởng giao phó, đồng thời bày tỏ tin tưởng rằng Đảng bộ Công an TP.Hà Nội là Đảng bộ đoàn kết, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.