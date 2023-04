Người xưa có câu: Thà nghèo cả đời còn hơn kém sắc Người xưa có câu: Thà nghèo cả đời còn hơn kém sắc

Bài thơ này do nhà thơ nổi tiếng Lý Bạch viết, hai câu này diễn tả rằng rất nhiều việc đều do trời định, bạn có thể phấn đấu vì nó, nhưng đừng quá cố gắng, mọi thứ đã được an bài từ lâu...

Người xưa tin vào điểm này, có thể đây là nguyên nhân khiến họ trung thành với hoàng đế như vậy, đương nhiên, nói như vậy cũng chính vì tin vào điểm này nên họ mới tin vào vận may, phong thủy, tướng mạo. Đúng như người xưa đã từng thẳng thắn nói: Thà nghèo còn hơn kém sắc, người có ba ngoại hình này dễ khổ, đâu là nguyên nhân của việc này? Môi mỏng, trán phẳng Đầu tiên phải nói đến người có môi mỏng, tướng mạo như vậy sẽ bị cho là người bạc tình bạc nghĩa, bởi vì từ xa xưa có câu nói môi dày chứng tỏ người này trọng tình nghĩa và tình cảm chính trực, môi mỏng cho thấy người này máu lạnh, tàn nhẫn. Dù là kết bạn hay tìm kiếm nửa kia, chắc hẳn bạn đều mong muốn tìm được một người sống tình cảm và chính trực, không ai muốn chung sống với một kẻ máu lạnh, vì vậy, nếu cứ tiếp tục như vậy thì người có môi mỏng rất có thể sẽ bị mọi người cự tuyệt, không có tiếng tăm cũng không có bạn bè, cũng rất khó phát tài, cuối cùng chỉ có khổ cả đời. Vì vậy, theo vòng luẩn quẩn, những người có đôi môi mỏng cũng sẽ bị coi là sinh ra đã nghèo khó và không gặp may mắn. Thứ hai, người có trán phẳng cũng được coi là người nghèo, ai cũng biết ở thời Đường béo được coi là đẹp, loại béo này chắc chắn không phải là béo đặc biệt. Đó là người có tướng mạo tròn trịa, khuôn mặt chính trực, thiên tư đầy đặn, nhìn rất giàu có phúc khí. Điều này cũng liên quan đến việc ngày xưa những người nhà nghèo cơm không đủ ăn, ai đói thì chỉ gầy còm gầy guộc, trông thật tội nghiệp. Đương nhiên, gầy đối lập với tròn trịa, nên lúc bấy giờ có thể thấy rằng dù là thân nữ của các hoàng tử quý phi hay phi tần trong hậu cung của hoàng đế thì đều có khuôn mặt đầy đặn và tròn trịa. Người miệng xệ Điểm cuối cùng được coi là tướng mặt kém sắc chính là khóe miệng xệ xuống. Như chúng ta đã biết, điều đầu tiên khi chúng ta giao tiếp với mọi người thường là nhìn vào khuôn mặt, đôi khi cười nhiều hơn có thể giúp bạn thu được nhiều thiện chí từ những người khác một cách vô hình. Hoặc ngay cả khi bạn không cười, bạn sẽ nhận được nhiều thiện chí bằng cách duy trì một tư thế đúng đắn để giao tiếp với người khác. Nhưng người có một khuôn mặt sẽ khổ, đó là người có khóe miệng xệ. Khóe miệng rũ xuống nên dù không biểu cảm gì nhưng trông họ vẫn có vẻ không vui, hoặc như muốn khóc suốt ngày. Hãy tưởng tượng rằng chúng ta sẵn sàng cười và cười với nhau hơn khác dù là trong cuộc sống hay công việc, tiếp xúc với nhiều người hơn, không phải người suốt ngày bi quan, chỉ cần nhìn biểu hiện của họ cũng sẽ ảnh hưởng đến tâm trạng của bạn. Vì vậy, người có khóe miệng xệ chỉ có thể duy trì tư thế tươi cười đối mặt với mọi người cả ngày, nếu không sẽ bị cho là người nóng nảy, bất hạnh, cuộc sống rất mệt mỏi. Nếu cứ kéo dài, nó cũng sẽ ảnh hưởng rất lớn đến từ trường của chính bạn, tất nhiên mọi việc sẽ không suôn sẻ, không dễ dàng thành công. Tóm lại, đây là ba mặt của cái nghèo mà người xưa đề cập, thực ra trong mắt người xưa, cho dù một người sống trong gia đình nghèo khó, chỉ cần có năng lực và ngoại hình xuất chúng thì người đó tương lai tự nhiên hưng thịnh, ngay cả nhà nghèo cũng có thể vươn lên.

Nhưng nếu một người có vẻ ngoài nghèo khó, cho dù anh ta sinh ra trong một gia đình giàu có, thì gia sản sớm muộn cũng sẽ bị anh ta hủy hoại. Đây là ý nghĩa của việc thích một cuộc sống nghèo khó hơn là một ngoại hình kém cỏi. Nhìn vào thời đại xưa cũng có lý, dù sao ở thời đại đó nên làm gì không chỉ dựa vào năng lực mà còn phụ thuộc vào tướng mạo và phong thủy, nam nữ kết hôn trước tiên phải xem tướng mạo và tính tử vi kết hôn, huống hồ là những chuyện khác. Vì vậy, có một khuôn mặt tốt thực sự có thể giúp ích rất nhiều. Nhưng theo quan điểm của chúng tôi, mặc dù nhiều phong tục tập quán của người xưa là thiếu hiểu biết và lạc hậu, nhưng chúng ta có thể lấy đó để cảnh tỉnh bản thân, chứ không thể phán xét một cách mù quáng. Dù sao môi trường chúng ta sống cũng khác, thời đại đó cũng vậy, trình độ học vấn và tri thức chúng ta tiếp thu còn hạn chế, truyền đạt thông tin không thuận tiện nên suy nghĩ chung của chúng ta rất lạc hậu. Tự do, sung sướng, hạnh phúc mà chúng ta có được ngày nay cũng là do công nghệ phát triển như vũ bão đã mang lại cho chúng ta rất nhiều tiện ích trong cuộc sống, đồng thời có thể làm cho nhiều người trở nên giàu có bằng chính đôi tay của mình, nên ngày nay tư tưởng thoáng hơn. Phần kết Chúng ta không cần phải học hết những lời của thế hệ trước để lại mà có thể rút kinh nghiệm, ví dụ như mọi người không nên theo đuổi việc gầy quá mức mà nên rèn luyện thân hình cân đối hơn, sức khỏe là trên hết. Lúc bình thường chúng ta cũng nên cười nhiều hơn, đừng lúc nào cũng mang vẻ mặt buồn bã, lâu ngày sắc mặt sẽ trở nên cay nghiệt, người khác cũng không muốn đối phó với chúng ta, hãy cười nhiều hơn thì sẽ vui vẻ hơn, điều này cũng sẽ giúp ích cho chúng ta gặp gỡ nhiều bạn bè hơn!

PV (Theo Bảo Vệ Công Lý)