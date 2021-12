Truyện ngắn Chí Phèo, nguyên tác có tên là Cái lò gạch cũ. Lần đầu in thành sách năm 1941, NXB Đời mới - Hà Nội đổi tên là Đôi lứa xứng đôi. Đến khi truyện được in lại trong tập Luống cày (do Hội Văn hóa cứu quốc xuất bản, Hà Nội, 1946), Nam Cao đặt lại tên là Chí Phèo. Ảnh: Nhân vật Chí Phèo trong phim Làng Vũ Đại ngày ấy.