Từ vụ kính rơi ở quán cà phê khiến nữ bác sĩ liệt nửa người, Kiến trúc sư nói gì?

Nữ Kiến trúc sư Nguyễn Minh Thuỷ. Ảnh: NVCC

Theo nữ KTS, trước khi quan tâm đến tính thẩm mỹ, sự thoải mái hay bất cứ yếu tố nào khác cho một ngôi nhà đẹp, điều đầu tiên và phải đảm bảo tuyệt đối, chính là sự an toàn.

1. Lưu ý về cửa kính, vách kính

2 loại kính có chất lượng được sử dụng phổ biến trong công trình hiện nay là kính cường lực và kính dán 2 lớp an toàn. Theo nữ KTS, nếu không trong trường hợp bắt buộc, hãy sử dụng kính an toàn dán 2 lớp. Để hiểu thêm về phương diện khi nào dùng kính nào, và có lưu ý gì khi sử dụng, mọi người cùng xem một số thông tin sau:

- Kính cường lực:

+Là loại kính có độ cứng cao, tính chịu lực cao, khả năng an ninh tốt hơn (nghĩa là khó đập hơn hẳn, khi vỡ thành những hạt nhỏ, kính phát ra tiếng nổ to, với những kẻ xấu có ý đột nhập vào nhà, thì kính cường lực là lý do khiến họ do dự).

Do phương pháp sản xuất kính cường lực mà các thao tác khoan lỗ, khắc, cắt hay là xử lý cạnh kính phải được thực hiện ngay trong nhà máy. Trong quá trình sử dụng, tuyệt đối không đục, khoan thêm chi tiết cho kính. Đồng thời, qua thời gian, khi phát hiện kính cường lực có vết mẻ nhỏ, cần cẩn thận theo dõi, nếu có thể thay tấm kính khác là tốt nhất.

Điểm yếu nhất của kính cường lực nằm ở các cạnh viền xung quanh, đặc biệt là khu vực góc kính.

Quá trình thi công có thể kính bị lắp lệch, phụ kiện chèn đệm kính không đạt yêu cầu, khung nhôm lắp kính không đảm bảo kỹ thuật, quá chật - sát vào tấm kính. Trong quá trình sử dụng, kính chịu tác động của môi trường như mưa, nắng, gió mạnh, nền nhiệt thay đổi dẫn đến sự co ngót không đều của các vật liệu khác nhau, khiến tấm kính bị ép chặt, tác động ngoại lực, rất dễ dẫn đến sự cố nứt vỡ hay phát nổ.

Bởi vậy, tuỳ từng vị trí sử dụng nhưng riêng với vị trí mái kính giếng trời, theo ý kiến chủ quan KTS sẽ đề cử sử dụng kính dán an toàn 2 lớp, hoặc kính cường lực dán an toàn 2 lớp, vì lý đó là khu nền nhiệt thay đổi rất lớn, rủi ro cao hơn khu vực khác rất nhiều.

- Kính an toàn dán 2 lớp

Ngôi nhà của gia đình chị Thuỷ, toàn bộ cửa kính dùng kính an toàn dán 2 lớp. Ảnh: NVCC

Là loại kính có độ chịu lực kém hơn kính cường lực rất nhiều, dễ vỡ hơn kính cường lực, nhưng khi vỡ các hạt kính được dính lại bởi lớp keo ở giữa.

Nếu không trong trường hợp an ninh, KTS Nguyễn Minh Thuỷ khuyên dùng loại kính này bởi nó an toàn hơn nhiều khi có sự cố.

- Ngoài ra, cần lưu ý một số điều sau khi sử dụng cửa - vách kính:

+ Sử dụng khuôn nhôm và kính được sản xuất chính hãng uy tín. Cần cẩn thận khi sử dụng các loại khuôn tự chế, không rõ nguồn gốc sản xuất.

+ Thường xuyên kiểm tra, bảo trì, quan sát các cửa, vách kính.

+ Tuân thủ đúng tiêu chuẩn kỹ thuật khi phân chia khổ kính. Mỗi hãng có khổ kính tối đa khác nhau, do đó, không được chia khổ kính lớn vượt khỏi khuyến cáo của hãng sản xuất cũng như tự ý thay đổi chủng loại vật liệu- nhưng vẫn giữ nguyên kích thước của thiết kế cũ.

Một mái kính sử dụng kính an toàn dán 2 lớp. Ảnh: NVCC

- Lưu ý thêm: Cửa kính, mái kính khi sử dụng lâu dài, phần keo silicon trám các khe vật liệu dễ bị xuống cấp dẫn đến rò nước vào nhà. Nếu bạn thấy rò nước, chỉ cần vệ sinh sạch sẽ, để khô khu vực khe tiếp giáp, rồi miết silicon lại là được.

2. Về kích thước lan can và cửa sổ

- Lan can: Cao độ lan can với nhà 8 tầng trở xuống là 900-1,1m. Từ tầng thứ 9 trở lên, cao độ lan can thống nhất là 1,4m. Chiều cao tối thiểu với lan can cầu thang, đường dốc là 900mm.

- Đối với nhà có trẻ nhỏ, lưu ý nên sử dụng các mẫu lan can bằng kính trơn nhẵn, hoặc không có các chi tiết thanh ngang để leo trèo lên cao. Tuyệt đối tránh bố trí các vật thể có thể leo trèo ở bên cạnh lan can cầu thang như: ghế ngồi thư giãn, kệ trang trí, … bởi trẻ em rất thích trèo, nhảy nhót, đùa nghịch trên các vật thể này.

- Nếu trẻ nhỏ có phòng riêng, cần đặc biệt chú ý, các cửa sổ mà ở bên cạnh có bố trí ghế ngồi thư giãn, đọc sách, cần có cao độ vách fix tiêu chuẩn tính từ mặt ghế (không được tính từ mặt đất) ít nhất là 900mm. Tốt nhất là sử dụng cáp an toàn tạm thời cho cửa sổ, cho đến khi các em bé lớn lên.

3. Lưu ý khi lắp quạt trần, để đảm bảo an toàn cho ngôi nhà đẹp

Phần cáp an toàn của quạt trần. Ảnh: NVCC

Hướng dẫn lắp đặt cáp an toàn. Ảnh: NVCC

- Quạt trần là kiệt tác cho kiến trúc nhiệt đới. Nhưng có một lưu ý quan trọng, khi thợ lắp quạt trần, gia chủ hãy thu xếp thời gian ở nhà để dặn dò, kiểm tra thật kỹ phần dây cáp an toàn của quạt đã được lắp chưa. Đây là phần hay bị bỏ qua, vì chi tiết này bị che khuất sau khi lắp xong, nếu thiếu thì quạt vẫn chạy bình thường. Nhưng nó là một cáp treo được gắn trên một móc cứng độc lập với móc treo quạt, khi quạt rơi, cáp này sẽ neo quạt lại, đủ thời gian cho chúng ta di chuyển đến nơi an toàn. Lắp cáp vào thì quạt trần mới có thể coi là an toàn tuyệt đối.

4. Ngôi nhà cần có lối thoát hiểm phòng hoả hoạn xảy ra

Ngôi nhà có tối thiểu 1 cửa thoát hiểm chốt trong bằng khoá đa điểm, không sử dụng chìa khoá, và không có cửa sổ bên cạnh (để tránh trộm thò tay vào qua cửa sổ).

5. Lưu ý về cầu dao điện

Luôn có tủ điện tổng với bảng cầu dao chung: có thể sập điện của toàn nhà. Và cầu dao riêng ở từng tầng nhà. Cầu dao phải để ở vị trí có thể với tay sập dễ dàng. Đề phòng khi có sự cố cháy nổ, ta có thể chạy lên các tầng trên và sập cầu dao của từng tầng.

Nếu đột nhiên bạn thấy cầu dao sập, đừng cố dùng sức mạnh lật nó lên, trước hết, hãy kiểm tra lại tất cả các thiết bị điện trực thuộc cầu dao đó xem có vấn đề gì không, dây điện có bị đè nghiến, rò rỉ không, các phích cắm đã được cắm chặt chưa, có mùi khét hay tiếng động lạ ở đâu không.

6. Mặt bậc thang

Gạch hoa rất đẹp và nghệ thuật nhưng không nên dùng để lát mặt cầu thang để đảm bảo an toàn. Ảnh: NVCC

Mặt bậc thang hạn chế sử dụng vật liệu ốp có nhiều hoa văn tương phản. Điều này để tránh khi bước từ trên cao xuống, do các hoa văn đánh lừa thị giác làm người bước nhìn không rõ các bậc, dễ bị dẫm hụt hoặc trượt chân.