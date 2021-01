Nhà máy ôtô VinFast nộp ngân sách 5.000 tỷ đồng, Honda và Toyota "giảm sâu"

Nhà máy ôtô VinFast nộp ngân sách gần 5.000 tỷ đồng

Theo thông tin từ Cục thuế Hải Phòng, năm 2020, số thu ngân sách của thành phố đạt 32.589 tỷ đồng, bằng 105,6% dự toán pháp lệnh, 98,8% dự toán phấn đấu HĐND thành phố giao, tăng 20,2% so với năm 2019.

Tính riêng trong tháng 12, tổng số thu ngân sách nội địa đạt 10.039,9 tỷ đồng, vượt xa số dự kiến (7.000 tỷ đồng), bằng cả số thu năm trước đây, tăng 133,4% so với tháng 12/2019. Trong đó, số thu tiền sử dụng đất là 4.795 tỷ đồng.

Công ty sản xuất ô tô VinFast

Đóng góp vào con số này, Công ty sản xuất ô tô VinFast năm 2020 mang lại số thu gần 5.000 tỷ đồng, chiếm khoảng 15% số thu nội địa của thành phố Hải Phòng. Trước đó, năm 2019 nhà máy ô tô VinFast cũng mang về tới 3.000 tỷ đồng tiền thuế cho Hải Phòng, chiếm 11% tổng thu nội địa.

Theo phương án tài chính ban đầu, trong năm đầu tiên vận hành, tổ hợp nhà máy ô tô VinFast sẽ đóng góp cho ngân sách Hải Phòng khoảng 4.500 tỷ đồng, đến năm 2021 là 11.500 tỷ đồng và từ năm 2025 sẽ vượt ngưỡng 20.000 tỷ đồng, bằng mức thu nội địa toàn thành phố của cả năm 2017.

Honda và Toyota giảm sâu

Trong khi đó, do tác động của dịch Covid-19 khiến sản lượng sản xuất, tiêu thụ ô tô trong nước của Honda và Toyota giảm sâu, dẫn đến đóng góp cho ngân sách nhà nước của hai doanh nghiệp FDI này thấp hơn nhiều so với những năm trước.

Cụ thể, theo báo cáo của Cục Thuế tỉnh Vĩnh Phúc cho biết, ước thực hiện năm 2020 của khu vực có vốn đầu tư nước ngoài là 19.700 tỷ đồng, đạt 80% DTPL, bằng 86% so cùng kỳ. Trong đó, thuế giá trị gia tăng ước thực hiện 3.370 tỷ đồng, bằng 93,1% so với dự toán và bằng 83,9% so với cùng kỳ, chủ yếu giảm ở Công ty ô tô Toyota Việt Nam - ước giảm 387 tỷ đồng.

Thuế tiêu thụ đặc biệt ước thực hiện 12.580 tỷ đồng, bằng 86% so với dự toán và bằng 91% so với cùng kỳ, chủ yếu giảm ở một số công ty như Công ty ô tô Toyota Việt Nam - ước giảm 1.714 tỷ đồng.

Nhà máy Toyota Vĩnh Phúc

Thuế thu nhập doanh nghiệp ước thực hiện 3.750 tỷ đồng, bằng 58,4% so với dự toán và bằng 73,6% so với cùng kỳ, chủ yếu do Công ty Toyota Việt Nam có số nộp giảm 713 tỷ đồng, Công ty Honda Việt Nam có số nộp giảm 466 tỷ đồng.

Cục Thuế tỉnh Vĩnh Phúc cho biết, riêng thuế thu nhập doanh nghiệp chỉ bằng 73,6% so cùng kỳ một phần do gia hạn thuế thu nhập doanh nghiệp đối với các đơn vị có năm tài chính khác năm dương lịch, số thuế thu nhập doanh nghiệp gia hạn chuyển nộp sang năm 2021 là 661 tỷ đồng.

Nếu loại trừ số thuế gia hạn này thì thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2020 ước đạt 4.411 tỷ đồng, bằng 68,7% so với dự toán và bằng 86,5% so với cùng kỳ.

Lý giải về nguyên nhân giảm thu, Cục Thuế tỉnh Vĩnh Phúc cho biết do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 nên tình hình sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp giảm mạnh, chủ yếu do các doanh nghiệp sản xuất ô tô, xe máy, dệt may, vật liệu xây dựng và sản xuất linh kiện điện tử.

Trong đó, Honda và Toyota thì bị ảnh hưởng nặng nề do ngừng sản xuất trong tháng 4/2020. Sản lượng ô tô sản xuất trong nước tiêu thụ năm 2020 của Honda và Toyota chỉ đạt 55.327 xe, thấp hơn so với dự kiến 11.223 xe (số giao năm 2020 là 66.550 xe); sản lượng ô tô nhập khẩu tiêu thụ trong nước đạt 34.445 xe, giảm so với kế hoạch là 11.466 xe (số giao năm 2020 là 45.911 xe).

"Mặc dù giảm 50% phí trước bạ và các tháng cuối năm tiêu thụ xe tốt nhưng do ảnh hưởng dịch bệnh, cạnh tranh lớn của các hãng ô tô khác, từ tháng 9/2020 đến hết năm 2020 Honda dừng sản xuất xe City và Toyota dừng sản xuất xe Inova trong hai tháng nên không đạt chỉ tiêu theo kế hoạch", báo cáo nêu rõ.