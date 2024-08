Nhà thầu 'bách phát bách trúng' trên địa bàn huyện Phúc Thọ (Hà Nội)

Vướng phản ánh mới vội vàng khắc phục

Công ty CP Tư vấn đầu tư xây dựng An Bình (Xây dựng An Bình) có trụ sở tại thị trấn Phúc Thọ, huyện Phúc Thọ, thành phố Hà Nội. Công ty thành lập tháng 7/2008, người đại diện doanh nghiệp là Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc Nguyễn Văn Lai.

Hồ sơ về đấu thầu cho thấy, Xây dựng An Bình đã tham gia tổng cộng 73 gói thầu, trong đó trúng 66 gói, tổng giá trị Công ty đã trúng thầu trong giai đoạn từ năm 2015 đến 2024 là 946 tỷ đồng. Trong đó, thời điểm năm 2022 đạt kết quả cao nhất với việc trúng 17 trên tổng số 18 gói thầu tham dự. Tới năm 2023, Công ty trúng toàn bộ 8 gói thầu tham dự.

Từ đầu năm 2024 đến nay, Công ty CP Tư vấn đầu tư xây dựng An Bình đã tham gia 3 gói thầu và trúng thầu tại 2 gói số 07 thi công xây dựng cải tạo, nâng cấp đường giao thông nội đồng xã Trạch Mỹ Lộc, huyện Phúc Thọ, giá trị 12,7 tỷ đồng; Gói thầu số 06 chi phí thi công xây dựng và mua sắm lắp đặt thiết bị nhà văn hóa thôn Bái Yên, xã Minh Tân, huyện Phú Xuyên, gói thầu có giá trị 6,4 tỷ đồng.

Ngoài ra, Xây dựng An Bình tham dự một gói khác, chưa có kết quả lựa chọn nhà thầu là Gói 06 thi công, xây dựng công trình cải tạo, chỉnh trang các tuyến ngõ có chiều dài dưới 50m, chiều rộng dưới 2m trên địa bàn phường Cổ Nhuế 1, quận Bắc Từ Liêm. Kết quả mở thầu cho thấy gói này chỉ có duy nhất Xây dựng An Bình tham gia đấu thầu, với giá dự thầu 7,2 tỷ đồng. Do dó khả năng cao nhà thầu này sẽ được phê duyệt lựa chọn.

Vừa qua, nhà thầu này khiến người dân xã Thanh Đa, huyện Phúc Thọ bức xúc vì tình trạng thi công gây mất an toàn, ảnh hưởng tới đời sống sinh hoạt và để tình trạng này diễn ra nhiều tháng trời. Sau nhiều phản ánh, kiến nghị căng thẳng cùng sự vào cuộc của cơ quan truyền thông, nhà thầu Xây dựng An Bình mới vội vàng khắc phục tạm. Dù vậy, việc đắp tạm cát ven đường vẫn bị người dân cho rằng dễ gây trơn trượt, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn cho các phương tiện.

Được biết, địa điểm bị phản ánh là công trường thi công Gói thầu số 09, thuộc mở rộng đường liên xã Ngọc Tảo – Hát Môn – Thanh Đa (đoạn qua UBND xã Thanh Đa) có tổng mức đầu tư 56,4 tỷ đồng. Riêng Gói thầu số 09 có giá trị 39,1 tỷ đồng. Tại kết quả mở thầu, Xây dựng An Bình là nhà thầu duy nhất tham dự.

Trúng nhiều, tiết kiệm ngân sách ra sao?

Là doanh nghiệp có trụ sở tại huyện Phúc Thọ, thành phố Hà Nội, việc Xây dựng An Bình tham gia tích cực trên "sân nhà" là điều dễ hiểu. Phóng viên thực hiện khảo sát ngẫu nhiên tại 20 gói thầu do các cơ quan thuộc huyện Phúc Thọ là Bên mời thầu, có sự tham dự của Xây dựng An Bình. Kết quả, nhà thầu này trúng toàn bộ 20 gói được khảo sát.



Gần đây nhất, ngày 5/8/2024, Xây dựng An Bình trúng gói cải tạo, nâng cấp đường giao thông nội đồng xã Trạch Mỹ Lộc, huyện Phúc Thọ giá trị 12,7 tỷ đồng. So với giá gói thầu, kết quả trúng thầu thấp hơn 80 triệu đồng, tương đương tỷ lệ chênh lệch 0.6%.



Tháng 12/2023 có thể coi là giai đoạn "đại thắng" của Xây dựng An Bình. Theo đó, nhà thầu này trúng liền mạch 4 gói thầu trên địa bàn huyện Phúc Thọ dù tỷ lệ tiết kiệm ngân sách tại những gói này cũng rất thấp.

Cụ thể, Gói thầu số 06 thi công xây dựng và đảm bảo an toàn giao thông thuộc dự án Nâng cấp, cải tạo các tuyến đường trục thôn 1, 2, 3, 4 xã Tam Hiệp (Giai đoạn 1), Xây dựng An Bình tham gia trong vai trò độc lập, và được phê duyệt trúng thầu ngày 25/12/2023, giá trị gần 29 tỷ đồng. Với kết quả này, Nhà thầu tiết kiệm cho ngân sách dự toán 197 triệu đồng, tương ứng 0,6%.

Hay ở Gói thầu 09 vừa bị người dân phản ánh gây ảnh hưởng đến đời sống, Nhà thầu này chỉ đạt tỷ lệ tiết kiệm vỏn vẹn 0,4%. Cụ thể, theo Quyết định phê duyệt ngày 20/12/2023 của Ban QLDA ĐTXD huyện Phúc Thọ, Xây dựng An Bình trúng thầu với giá trị 39,1 tỷ đồng, thấp hơn 160 triệu đồng so với dự toán.

Tại Gói thầu số 05 thi công xây dựng đường giao thông nội đồng xã Phúc Hoà (Giai đoạn 1) được phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu vào ngày 29/11/2023, Xây dựng An Bình trúng thầu với giá trị 9 tỷ đồng, và cũng chỉ đạt tỷ lệ tiết kiệm "tí hon" 0,3%.

Cùng ngày 29/11/2023, Xây dựng An Bình trúng Gói thầu số 08 thi công xây dựng dự án Kiên cố hoá hệ thống mương thuỷ lợi nội đồng xã Thọ Lộc (Giai đoạn 1) với giá trị 8,6 tỷ đồng, thấp hơn 42 triệu đồng so với dự toán. Như vậy, tỷ lệ tiết kiệm tại gói thầu này chỉ đạt suýt soát 0,5%.