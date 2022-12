Niềm vui của nhân viên y tế

Trước thông tin tại kỳ họp thứ 10, HĐND tỉnh Đồng Nai vừa thông qua Nghị quyết Quy định chính sách hỗ trợ nguồn nhân lực y tế tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2023-2025, các nhân viên y tế tại Đồng Nai đã tỏ ra vui mừng vì nhận được sự quan tâm của địa phương. Bởi việc hỗ trợ dường như tiếp thêm sức mạnh cho đội ngũ y tế công lập an tâm công tác.

Nhân viên y tế Đồng Nai vui mừng trước thông tin nhận được hỗ trợ. Ảnh: Tuệ Mẫn

Ông Lê Quang Trung, Phó Giám đốc phụ trách Sở Y tế Đồng Nai nói rằng trước thông tin cán bộ, nhân viên ngành y tế nhận được hỗ trợ, cấp lãnh đạo sở và các anh chị em đều rất vui mừng. Sự hỗ trợ này như một sự động viên, an ủi to lớn của địa phương dành cho ngành y tế, cũng như một làn gió mới để anh chị em an tâm cống hiến.

“Hi vọng rằng một phần hỗ trợ mới này sẽ giúp nhân viên y tế giảm bớt khó khăn. Đồng thời hạn chế phần nào làn sóng nghỉ việc tại cơ sở y tế công lập. Bởi có thêm hỗ trợ thì nguồn thu hàng tháng của nhân viên y tế sẽ tăng thêm, phần nào ổn định hơn trong trang trải cuộc sống”, ông Trung nhấn mạnh.

Cũng theo ông Trung, hơn 1 năm qua, ngành y tế gặp rất nhiều khó khăn. Khó khăn lớn nhất chính là nhân viên y tế tại các cơ sở y tế công lập đồng loạt nghỉ việc vì áp lực công việc, thu nhập thấp… Trong đó có khoảng trên 360 người, gồm: 109 bác sĩ, 97 điều dưỡng, kỹ thuật y 125, còn lại là nhân viên ở các bộ phận khác đã xin nghỉ chuyển sang bệnh viện tư hoặc chuyển công việc khác.

Nhiều bác sĩ sẽ được nhận mức hỗ trợ cao. Ảnh: Tuệ Mẫn

Số nhân viên nghỉ việc xảy ra tại các cơ sở y tế ở cả ba tuyến tỉnh, huyện và xã. Ngành y tế cố gắng tuyển dụng thêm nhưng không chỉ bác sĩ mà cả điều dưỡng, hộ sinh và nhân viên kỹ thuật y hiện nay cũng không có để tuyển dụng.

Điều đó dẫn đến việc nhiều cơ sở y tế nhất là tuyến xã, tuyến huyện gặp khó khăn trong công tác khám chữa bệnh và điều trị cho người dân.

Ông Phạm Văn Dũng, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Thống Nhất nói rằng cần triển khai chính sách hỗ trợ nhân viên y tế trong thời gian sớm nhất vì hiện nay rất nhiều người gặp khó khăn. “Phải đảm bảo đời sống cho nhân viên y tế họ mới an tâm công tác được. Bệnh viện tôi là đơn vị có số nhân viên y tế nghỉ nhiều nhất, nhiều khoa bị ảnh hưởng vì thiếu bác sĩ. Do đó, việc hỗ trợ sớm sẽ giúp anh chị em vơi bớt gánh nặng cuộc sống, an tâm tập trung công tác”, ông Dũng nhấn mạnh.

Tương tự, ông Lưu Văn Tường, Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Cẩm Mỹ cho biết số nhân viên y tế ông quản lý là khoảng trên 350 người. Khi biết tin HĐND tỉnh đã thông qua nghị quyết hỗ trợ nhân viên y tế, mọi người có động lực hơn hẳn. Nhiều người từng có suy nghĩ sẽ nghỉ việc nhưng hiện nay lại cố gắng bám trụ với nghề.

Nhân viên y tế mong thu nhập sẽ tăng thêm hàng năm

Về vấn đề này, bác sĩ N.V.T., công tác tại bệnh viện đa khoa Thống Nhất cho biết đã nắm được thông tin địa phương thông qua nghị quyết hỗ trợ. Thật tâm, anh T. thấy rất vui cho bản thân và đồng nghiệp.

Nhân viên y tế làm tốt công tác chăm sóc người bệnh. Ảnh: Tuệ Mẫn

Tuy nhiên theo anh T., dù đã thông qua mức hỗ trợ nhưng con số này vẫn rất thấp so với công việc mà bác sĩ đang làm. Anh T. hi vọng thời gian tới, mức hỗ trợ sẽ tăng và sẽ có nhiều khoản tăng thêm khác để đời sống nhân viên y tế được nâng cao hơn.

Còn chị P.C., bác sĩ tại bệnh viện Đồng Nai cũng mong muốn mức hỗ trợ được xem xét hàng năm để bác sĩ có được thu nhập ổn định hơn hiện tại.

Liên quan đến công tác hỗ trợ nhân viên, ông Nguyễn Sơn Hùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai nói rằng lãnh đạo tỉnh rất quan tâm đến các y bác sĩ tại địa phương. Đồng thời với sự hỗ trợ này, địa phương cũng kỳ vọng chất lượng khám, chữa bệnh của các cơ sở y tế công lập trong tỉnh sẽ ngày càng được nâng cao, phục vụ tốt hơn cho người dân, tạo được sự hài lòng của người bệnh.