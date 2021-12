Nhiều cách làm hay giúp người dân phòng dịch Covid – 19

Công cụ hữu ích từ Facebook, Zalo…



Khi dịch Covid – 19 diễn biến phức tạp, Ban Thường vụ Hội ND tỉnh Bắc Ninh đã chỉ đạo Hội ND các cấp đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về dịch Covid-19; các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và của tỉnh trong chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ phòng chống dịch.

Nội dung tuyên truyền đi sâu vào việc giúp người dân hiểu và tuyệt đối không lơ là, chủ quan trước dịch bệnh, nâng cao ý thức tự giác trong bảo vệ sức khỏe của bản thân, gia đình và cộng đồng. Đặc biệt là yêu cầu thực hiện nguyên tắc 5K của Bộ Y tế và tham gia tiêm phòng vaccine đầy đủ.

Lãnh đạo Hội ND tỉnh cho biết, để chủ trương đến gần với người dân hơn các hình thức tuyên truyền đã được thực hiện linh hoạt, phù hợp với diễn biến tình hình dịch, hạn chế tập trung đông người. Hội đã chú trọng mở rộng các hình thức tuyên truyền trực quan bằng pano, khẩu hiệu…) tuyên truyền trực tuyến qua các hội nghị trực tuyến bằng mạng xã hội Zalo, Facebook…Ngoài ra Hội còn thường xuyên tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh…

Trao đổi với chúng tôi, ông Trần Đăng Sâm - Chủ tịch Hội ND tỉnh Bắc Ninh cho biết: Để cùng hội viên, nông dân khắc phục những tổn thất do dịch bệnh gây ra, hỗ trợ nông dân từng bước khôi phục, phát triển sản xuất kinh doanh, Ban điều hành Quỹ HTND tỉnh đã chỉ đạo Hội ND các huyện chủ động xây dựng các dự án vay vốn phát triển sản xuất, tiến hành thẩm định, giải ngân kịp thời nguồn vốn quỹ các cấp để nông dân đầu tư phát triển sản xuất..

"Tổ Covid-19 cộng đồng" hoạt động hiệu quả

Tại Nam Định, các cấp Hội Nông dân trong tỉnh cũng đã vận động cán bộ, hội viên, nông dân trong tỉnh tích cực tham gia phòng, chống dịch bằng nhiều hoạt động thiết thực cụ thể.

Cùng các cấp, các ngành và địa phương chống dịch Covid-19, Ban Thường vụ Hội ND tỉnh đã chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc Hội ND các huyện, thành phố, tham gia thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống dịch trên địa bàn. Các cơ sở Hội ở địa phương tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn hội viên, nông dân về phòng, chống dịch bệnh Covid-19, thông qua hệ thống loa truyền thanh cơ sở, tờ rơi, truyền thanh lưu động; vận động gia đình hội viên, nông dân thực hiện nghiêm "Thông điệp 5K" của Bộ Y tế; vận động cán bộ, hội viên, nông dân thực hiện cài đặt và chạy ứng dụng PC-COVID. Các cấp Hội thành lập được 3.823 "Tổ Covid-19 cộng đồng", "Tổ xung kích, tình nguyện tham gia phòng, chống dịch Covid-19" với 10.145 lượt cán bộ, hội viên tham gia…

Điển hình như tại Hải Hậu, khi dịch bệnh bùng phát các cấp Hội ND trong huyện tích cực tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh trong cán bộ, hội viên và các tầng lớp nhân dân, kịp thời đấu tranh, phản bác các thông tin không chính xác, sai sự thật gây hoang mang, làm ảnh hưởng đến sản xuất, đời sống của nhân dân.

Tại huyện Ý Yên, các cấp Hội ND cũng đã thành lập các tổ truyền thông tuyên truyền tại các chi hội, tổ hội thông tin kịp thời cho hội viên, nhân dân về tình hình dịch bệnh, các biện pháp phòng, chống dịch; tích cực phối hợp cùng tổ Covid-19 cộng đồng thường xuyên theo dõi biến động nhân khẩu của địa phương, giám sát, theo dõi, kịp thời phát hiện những người đi qua vùng dịch hoặc đến từ vùng dịch, người có lịch sử tiếp xúc gần với người nhiễm, người nghi nhiễm trở về địa phương, kịp thời thông báo với cơ quan chức năng để triển khai thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch theo quy định…

Hưởng ứng lời kêu gọi "Toàn dân tham gia ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19" của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Hội ND các cấp trong tỉnh Nam Định đã vận động cán bộ, hội viên, nông dân ủng hộ trên 730 triệu đồng gửi về Ủy ban MTTQ cùng cấp; phát 65.680 khẩu trang y tế; gần 6.000 lọ dung dịch sát khuẩn và bánh xà phòng diệt khuẩn; thành lập được 26 điểm, 24 tổ hỗ trợ tiêu thụ nông sản cho nông dân...



