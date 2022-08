Nhiều trải nghiệm tại Sun World biến Hạ Long thành điểm đến bốn mùa

Những ngày cuối tháng 8, dịp cuối tuần ngay trước thềm nghỉ lễ Quốc khánh 2/9, Sun World Ha Long vẫn đón một lượng khách khá đông. Sự náo nhiệt của một mùa hè vàng ngành du lịch như chưa hề hạ nhiệt khi du khách vẫn đổ về tổ hợp vui chơi công viên Rồng, công viên nước Vịnh Lốc Xoáy và đặc biệt là trên đỉnh Ba Đèo, để tận hưởng những mới lạ không ngừng mà chương trình Take me to Sun World Ha Long đang đem tới.

Điểm nhấn độc đáo nhất của chuỗi các chương trình Take me to Sun World Ha Long dịp này là show diễn Giải cứu Geisha. Được dàn dựng công phu từ kịch bản đến trang phục và các màn võ thuật đặc trưng, để kể câu chuyện về những nàng Geisha, những chiến binh Samurai và Ninja đầy bí ẩn của nước Nhật, show diễn đưa người xem qua những tình tiết ly kỳ, hấp dẫn, khiến họ bị cuốn theo từng lớp lang và tiết tấu kịch bản cũng như cách diễn xuất của các diễn viên

Vở kịch chia đủ lớp lang với 8 phân đoạn. Mở màn là tiếng trống Taiko dồn dập, khiến người xem nín thở ngay từ những phút đầu. Sau đó, dàn múa Yosakoi xuất hiện, làm nền cho nhân vật chính là nàng Geisha yêu kiều từ từ bước ra. Bên cạnh lâu đài, nàng thể hiện tài nghệ qua điệu múa Vũ khúc ánh trăng. Vũ điệu uyển chuyển làm say lòng du khách.

Sau màn mở đầu đầy chất thơ, show diễn bắt đầu kịch tính khi dàn Ninja xuất hiện và muốn bắt cóc nàng Geisha xinh đẹp. Các Ninja "bay lượn" từ tường thành, những màn giao tranh nảy lửa diễn ra với các hiệu ứng chân thật, các diễn viên trổ tài múa võ, ném phi tiêu, khán giả không ngừng kinh ngạc, thậm chí nhiều phân cảnh diễn của các nghệ sỹ trong vai ninja khiến họ bất ngờ, theo phản xạ phải né ra hoặc che mắt.

Mọi cảm xúc đạt đến đỉnh điểm khi Samurai xuất hiện, người xem hồi hộp nín thở rồi vỡ òa khi nàng Geisha được giải cứu thành công. Những tiếng vỗ tay không ngớt, show diễn khiến khán giả mọi lứa tuổi đều cảm thấy thích thú, hứng khởi, đặc biệt, khi chính khán giả được "hóa thân", đọ tài múa kiếm, giao đấu với các Ninja và Samurai, lưu lại những khoảnh khắc tương tác hết sức thú vị với các diễn viên, nghệ sỹ.

"Giải cứu Geisha" được trình diễn tại nhà sát Asahi (Nhà hát Mặt trời) trong khuôn viên vườn Nhật, vào hai khung giờ 10h và 16h30 từ thứ 3 đến Chủ nhật hàng tuần, từ 20/8 đến 30/9. Cùng với các màn trình diễn khác như múa Yosakoi và múa trống Taiko trong khuôn viên tổ hợp vui chơi trên đỉnh Ba Đèo của Sun World Ha Long, show diễn này là nét mới gia tăng trải nghiệm cho du khách đến Hạ Long trong mùa thu đông này.

Anh Hà Huy, du khách từ Cẩm Phả, đã đến Sun World Ha Long nhiều lần nhưng vẫn tiếp tục lựa chọn đây là nơi để dẫn cả nhà đi chơi dịp cuối tuần. "Đi nhiều lần rồi mà các con vẫn cứ thích. Công viên hấp dẫn con trẻ, nhưng cũng khá thú vị với người lớn bởi nhiều chương trình lễ hội, biểu diễn thường xuyên được làm mới", anh Huy cho biết.

Một phần khiến show diễn trở nên chân thực và giàu cảm xúc hơn là bởi được đặt trong một vườn Nhật với đủ dáng bonsai quý hiếm, hồ cá Koi hàng nghìn con rực rỡ sắc màu, cầu Koi đẹp không thua kém những cây cầu bản gốc ở Nhật Bản. Du khách yêu văn hóa của xứ sở phù tang sẽ không ngừng trầm trồ và thán phục khi đi qua từng khoảnh khắc "Nhật Bản" ngay trên chính miền di sản Hạ Long.

Các show nghệ thuật mới tại Sun World Ha Long là chương tiếp theo của chuỗi sự kiện Take me to the Sun của Sun Group tại Hạ Long, đã ghi dấu ấn một mùa hè sôi động với đại nhạc hội RoRock & Motor - Ride2Rock - Take me to Ha Long hay đêm nhạc EDM chủ đề "Huyền thoại rồng thiêng" với sự tham dự của nhiều DJ top đầu thế giới.

Nhưng những show diễn và hoạt động nghệ thuật này mới chỉ là gia vị chấm phá trong hành trình Take me to Sun World Ha Long vô cùng hấp dẫn, với đa dạng hoạt động, trải nghiệm và khám phá tại tổ hợp giải trí trên núi Ba Đèo, công viên nước Typhoon Water Park và công viên chủ đề Dragon Park lớn nhất Đông Nam Á. Chị Hà My - du khách từ Hà Nội chia sẻ đầy hào hứng: "Du lịch với tôi không chỉ là ngắm cảnh mà còn phải có được các trải nghiệm văn hóa, các hoạt động vui vẻ. Sun World Ha Long là thế, và hành trình vui chơi ở đây đem lại cho tôi nhiều bất ngờ, thích thú".

Cảm xúc sẽ còn được nối dài, khi Sun World Ha Long "mời khách" đến với cáp treo Nữ Hoàng, để họ phải "wow" khi được bay trên vịnh Cửa Lục nên thơ, ngắm trọn vẹn cầu Bãi Cháy, vịnh biển với các tàu cá và thành phố Hạ Long diễm lệ. Khi chọn game "Phi long thần tốc", Vòng xoay tử thần, Tàu hải tặc... tại Công viên Rồng, nghĩa là bạn đã vượt qua giới hạn thử thách bản thân một cách ngoạn mục. Và với những làn trượt nước thách thức cùng những cảm xúc mát lạnh ở Công viên nước Typhoon, mùa hè Hạ Long luôn mãi đỉnh.

Và đỉnh hơn nữa, khi giá vé Dragon Theme Park chỉ còn 200.000 đồng/vé người lớn, 100.000 đồng/vé trẻ em, và vé cáp treo Nữ Hoàng chỉ còn 350.000 đồng/vé. Những ưu đãi đặc biệt này vẫn tiếp tục kéo dài đến 30/9 và hành trình Take me to Sun World Ha Long sẽ không ngừng hấp dẫn với du khách tới Hạ Long mùa thu này.