Những ngày qua, thông tin CLB HAGL xin rút khỏi V.League 2023 đang gây hoang mang cho dư luận lẫn người hâm mộ. Sau khi bị VPF tuýt còi, đội bóng của bầu Đức đã có công văn chính thức thừa nhận không thể thi đấu V.League 2023 nếu như nhà tài trợ Carabao cắt hợp đồng.

Trước đó, tại sân chơi V.League cũng đã có nhiều đội bóng đơn phương bỏ giải vì những lý do khác nhau. Điều này làm ảnh hưởng rất lớn đến thành tích của các đội bóng đang thi đấu cũng như giảm uy tín của sân chơi số 1 của bóng đá Việt Nam. Dưới đây là danh sách những đội bóng từng giải thể trong 10 năm qua tại V.League.

CLB Xuân Thành Sài Gòn

CLB Xuân Thành Sài Gòn giải thể do bất đồng với quyết định của BTC (Ảnh SPORT)

Tại V.League 2013, do không đồng tình với phán quyết của Ban Kỷ luật VFF về việc trừ 4 điểm đối với đội bóng của mình. Ban lãnh đạo Xuân Thành Sài Gòn đã đưa ra quyết định gây sốc khi tuyên bố thằng thừng bỏ giải, khi mà V.League đang diễn ra ở giai đoạn căng thẳng.

Theo tìm hiểu, lãnh đạo CLB Xuân Thành Sài Gòn cho rằng họ đã đầu tư rất nhiều tiền của, công sức vào đội bóng nhưng VFF và Công ty CP Bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (VPF) đã không mang đến sân chơi công bằng cho các đội tham dự.

CLB Kienlongbank Kiên Giang

CLB Kienlongbank Kiên Giang giải thể ở mùa giải 2014 (Ảnh SPORT)

Mùa giải V.League 2013, CLB Kienlongbank Kiên Giang đã bất ngờ xin rút lui khỏi giải đấu ngay sát ngày khai mạc vì không đủ kinh phí để duy trì bộ máy hoạt động.

Thời điểm đó, Giám đốc sở VH-TT & DL tỉnh Kiên Giang là ông Lê Minh Hoàng đã chia sẻ nguyên nhân dẫn đến việc đội bóng buộc phải giải thể: "Đội Kiên Giang sẽ không dự V.League 2014 vì khó khăn về mặt tài chính. Chúng tôi không tìm được nguồn tài trợ sau khi đơn vị Kienlong Bank rút lui.

Do khó khăn về kinh tế nên lãnh đạo tỉnh Kiên Giang không tiếp tục cấp ngân sách để nuôi đội bóng. Chúng tôi xin lỗi người hâm mộ bóng đá Kiên Giang vì không thể tiếp tục duy trì đội bóng. Chúng tôi chân thành cám ơn các CĐV Kiên Giang đã theo sát đội bóng trong hai mùa giải đã qua ở V.League".

CLB Vissai Ninh Bình

CLB Vissai Ninh Bình giải thể vì vụ án bán độ tại AFC Cup (ảnh SPORT)

Sau vụ án bán độ gây chấn động bóng đá Việt Nam của CLB Vissai Ninh Bình tại AFC Cup 2014, đội bóng cố đô Hoa Lư đã ngay lập tức tuyên bố giải thể đội bóng và không tham bất kỳ hoạt động nào liên quan đến bóng đá.



Được biết, lãnh đạo CLB Vissai Ninh Bình đã hết sức bức xúc khi cho rằng các cầu thủ đã quay lưng lại với đội bóng. Cụ thể, Bầu Trường rất phẫn nộ vì không ngờ những cầu thủ mà ông từng chi rất nhiều tiền để đưa về đã “phản bội” ông bằng cách tổ chức dàn xếp tỉ số. Chính “vết nhơ” đó đã khiến CLB Vissai Ninh Bình phải đưa ra quyết đinh giải tán đội bóng vào đầu năm 2015.

CLB Than Quảng Ninh

CLB Than Quảng Ninh giải thể do bất ổn về mặt tài chính (Ảnh SPORT)

Than Quảng Ninh từng là một đội bóng giàu truyền thống bậc nhất của bóng đá Việt Nam, với bền dày lịch sử 65 năm. Thế nhưng, do những bất ổn về mặt tài chính, CLB Than Quảng Ninh đã chấp nhận phải giải thể vào năm 2021.

Không dừng lại ở đó, sự việc còn được đẩy lên cao trào khi một loạt các cầu thủ gửi đơn kêu cứu vì bị nợ lương, thưởng, lót tay trong gần 2 năm. Theo thông tin có được, số tiền mà CLB Than Quảng Ninh nợ các cầu thủ và đội ngũ nhân viên lên đến con số 70 tỷ đồng. Và cho đến lúc này nhiều cầu thủ coi như đã "mất trắng" số tiền mà bấy lâu nay vẫn chưa được thanh toán.