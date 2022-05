Nhìn vào 5 điểm này biết số mệnh của một người tốt hay xấu

Đôi mắt

Tôi thường nghe mọi người phàn nàn rằng cuộc hôn nhân của họ không hạnh phúc, công việc của họ không suôn sẻ, vân vân. Mỗi ngày tôi chỉ nhìn vào những khuyết điểm của người khác, và tôi luôn cảm thấy rằng chính người khác mới là người sai, nhưng tôi không phản ánh xem mình có sai hay không.

Có câu "Trên đời không bao giờ thiếu cái đẹp, nhưng đôi mắt biết tìm cái đẹp thì lại thiếu". Đôi mắt cho phép ta nhìn thấy mọi thứ trên đời, giống như mùa xuân, ta có thể nhìn thấy muôn vàn động thực vật. Tất cả đều mở to đôi mắt ngái ngủ, ngọn cỏ vô tình ló ra khỏi nền đất ẩm ướt, núi non như sống lại, khoác lên mình tấm áo xanh. Những bông hoa đủ màu đua nhau khoe sắc, hoa anh đào bên sông bị gió xuân thổi bay, những cánh hoa rơi lả tả trên sông đẹp làm sao!

Nói cách khác, nếu bạn có thể nhìn thấy công lao và sự đóng góp của người khác, và nhìn thấy rất nhiều điều đẹp đẽ trên thế giới, bạn sẽ tràn đầy lòng biết ơn và cuộc sống của bạn sẽ ngày càng hạnh phúc hơn!

Miệng

Có một câu ngạn ngữ rằng: "Một lời nói ấm áp giống như nhỏ một hai giọt nước hoa lên cơ thể ai đó". Giống như một đóa hoa sen thanh mát và tất cả mọi người đều tràn ngập niềm vui. Ngược lại, "tai họa từ miệng mà ra", nếu miệng cứ nói xấu, nói lời thị phi và nói những lời chửi bới thì vận may sẽ sớm bị tiêu tan. Vì vậy, hãy giữ một trái tim nhân ái, đừng nói chuyện đúng sai của người khác và tích lũy phước lành cho bản thân qua lời nói.

Tai

Chúng ta biết rằng trong giao tiếp giữa người với người, "lắng nghe" chiếm một phần rất quan trọng. Một người có thói quen lắng nghe tốt sẽ không gặp trở ngại gì trong giao tiếp với người khác. Một người biết lắng nghe sẽ tin rằng người kia có khả năng tự chịu trách nhiệm về cuộc sống của mình.

Giao tiếp bằng mắt trong khi lắng nghe để khiến người đối diện cảm thấy được tôn trọng. Lắng nghe từ quan điểm của đối phương và đưa ra phản ứng tích cực có thể khiến đối phương cảm thấy được thấu hiểu và được hỗ trợ về mặt tinh thần. Chúng ta phải hình thành một thói quen lắng nghe tốt, lắng nghe tiếng nói của thế giới, tiếng nói của người khác và tiếng nói của chính mình …

Nhìn vào 5 điểm này biết số mệnh của một người tốt hay xấu. Ảnh: Khoevadep

Tay chân

Tôi thường thấy các tin tuyển dụng nói rằng họ là những người chân thành, siêng năng, năng động và cẩn thận, tận tâm và có trách nhiệm, chịu khó, cầu thị và trung thực. Làm người và làm việc gì cũng cần có đôi tay, đôi chân siêng năng. Nhiều khi chúng ta khóc lóc thảm thiết và mệt mỏi, những người thành công đó còn làm việc chăm chỉ hơn chúng ta gấp trăm lần!

Độ lượng

Sự thịnh vượng và giàu có trên thế giới không phải do cạnh tranh mà có được, mà là nhờ đức hạnh và hành động tốt.

Như có câu: "Sống chết có mệnh, phú quý đều tại trời tính", lại có câu nói khác: "Mạng sống của ta do ta làm ra, hạnh phúc là do lòng ta". Thực ra hai câu nói trên không mâu thuẫn. Vận mệnh an bài theo công của con người, được và mất đều có nhân quả, nhưng nếu con người biết tỉnh ngộ từ đó mà chăm chỉ tu nhân tích đức thì có thể giảm bớt nghiệp chướng, tăng phúc báo, thậm chí có thể thay đổi số mệnh.