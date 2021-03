Nhóm đòi nợ thuê bắt giữ, đánh đập "con nợ" ép trả tiền

Ngày 29/3, Công an TP.Đồng Xoài (Bình Phước) cho biết vừa tiến hành bắt giữ khẩn cấp Lê Trương Phi (tự Phi Đen, 32 tuổi, quê Bình Dương) và đồng bọn để điều tra về hành vi “bắt giữ người trái pháp luật”.

Lê Trương Phi vừa bị bắt giữ.

Theo hồ sơ, ngày 19/12/2020, Lộc (chưa rõ nhân thân) nhờ Voòng Nhục Quay (30 tuổi, ngụ Bình Phước) xuống công ty của Lộc tại huyện Chơn Thành (Bình Phước) để giải quyết mâu thuẫn về tiền bạc.

Trưa cùng ngày, Voòng Nhục Quay đến điểm hẹn thấy khoảng 20 người đi 4 xe ô tô đang đứng đợi. Thấy vậy, Quay gọi điện thoại cho nhóm đòi nợ là Hồ Minh Đạt (tự Ken) và Hùng Sâm để nói chuyện nhưng không thương lượng được.

Chiều 23/12/2020, khi Quay đang ở nhà trọ thuộc phường Tiến Thành (TP.Đồng Xoài) thì Hùng Sâm, Lê Trương Phi cùng khoảng 10 người đi trên 2 xe ô tô đến đánh đập và bắt thanh niên này lên xe ô tô, chở về nhốt tại căn nhà ở huyện Chơn Thành.

Bị ép trả số tiền 300 triệu đồng nhưng khi Quay nói không có, nhóm côn đồ đã hạ khoản tiền xuống còn 200 triệu đồng "nếu không trả sẽ bị giết". Lo sợ, Quay đã nhờ người chuyển khoản trả nợ hộ thì mới được nhóm đối tượng trên thả ra.

Ngày 28/12/2020, Voòng Nhục Quay đã đến Công an thành phố Đồng Xoài để trình báo sự việc.

Y Thu trong nhóm đòi nợ thuê đã đến công an đầu thú.

Công an thành phố Đồng Xoài tiến hành vào cuộc điều tra, xác minh. Đến ngày 20/1/2021, hai đối tượng Y Thu (25 tuổi, ngụ tỉnh Đắk Nông) và Trương Trọng (28 tuổi, ngụ tỉnh Ninh Thuận) đã đến cơ quan công an đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Riêng, Lê Trương Phi vừa bị công an bắt khẩn cấp.

Công an tỉnh Bình Phước kêu gọi các đối tượng liên quan ra đầu thú.