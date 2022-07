Nhựa Tiền Phong khánh thành “Cầu nối yêu thương” gần 4 tỷ xây tặng miễn phí bà con tỉnh Bến Tre

Cách đây 2 năm, khi mới đến khảo sát cây cầu, cuộc sống của hơn 1500 hộ gia đình của hai ấp Phú Trạch 1 và Long Trạch còn rất nhiều khó khăn. Đa số người dân ở đây sống bằng nghề trồng dừa và chăn nuôi cá thể nhỏ lẻ, hằng ngày phải di chuyển qua lại bằng những con đò đã cũ kỹ gỉ sét trên dòng sông Thom tiềm ẩn nhiều nguy hiểm và bất tiện. Chình vì vậy, hàng hoá không được giao thương, các em nhỏ thường xuyên đi học muộn và rơi ướt sách vở, người bệnh không kịp đến bệnh xá. Hoàn cảnh đó đã thực sự thôi thúc Nhựa Tiền Phong quyết định tham gia tài trợ địa phương để xây cầu nối liền hai ấp và là cây cầu dài nhất trong chương trình Cầu nối yêu thương mà Nhựa Tiền Phong đã từng triển khai.

Cây cầu được mang tên Cầu nối yêu thương số 57 có tổng chiều dài 108m, chiều rộng 3,5m và tải trọng 3 tấn với tổng kinh phí xây dựng hơn 3,7 tỷ đồng, trong đó Nhựa Tiền Phong hỗ trợ hơn 50%, còn lại do nhóm thiện nguyện Từ Tâm, các mạnh thường quân đóng góp và nguồn địa phương đối ứng.

Cây cầu được mang tên Cầu nối yêu thương số 57 có tổng chiều dài 108m, chiều rộng 3,5m và tải trọng 3 tấn với tổng kinh phí xây dựng hơn 3,7 tỷ đồng, trong đó Nhựa Tiền Phong hỗ trợ hơn 50%, còn lại do nhóm thiện nguyện Từ Tâm, các mạnh thường quân đóng góp và nguồn địa phương đối ứng.

Với nỗ lực đẩy nhanh tiến độ thi công, cây cầu đã sớm được hoàn thành cuối năm 2020 để giúp người dân thuận lợi trong việc di chuyển, nhất là các em học sinh đến trường được nhanh chóng và an toàn. Tuy nhiên, do bị ngăn trở bởi diễn biến phức tạp do đại dịch Covid 19 mang lại, lễ khánh thành của cây cầu đã bị hoãn lại nhiều lần, cho đến chiều ngày 2/7, đã được Nhựa Tiền Phong kết hợp với nhóm Thiện nguyện Từ Tâm long trọng tổ chức trước sự vui mừng của toàn thể quan khách và người dân của hai ấp.

Các vị đại biểu cắt băng khánh thành

Ông Trần Nhật Ninh - Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần Nhựa Thiếu niên Tiền Phong đã xúc động chia sẻ, đây là một cây cầu đặc biệt, không chỉ về kích thước mà cả về các mốc thời gian kỷ niệm. "Sau gần hai năm đưa vào sử dụng cây cầu, tôi nhận thấy cuộc sống của bà con đã tốt hơn rất nhiều, con đường tới trường của các em cũng nhiều tiếng cười chứ không còn những nỗi lo thấp thỏm như xưa"- ông Trần Nhật Ninh nói.

Ông Trần Nhật Ninh - Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần Nhựa Thiếu niên Tiền Phong trong buổi khánh thành cầu nối yêu thương số 57.

Cũng trong buổi lễ khánh thành cầu, bà Hồ Thị Hoàng Yến, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh Bến Tre cũng gửi lời cảm ơn sâu sắc đến Nhựa Tiền Phong, nhóm thiện nguyện Từ Tâm và các nhà tài trợ đã đóng góp và hỗ trợ người dân và chính quyền không chỉ xây dựng một cây cầu dành cho xã Cẩm Sơn mà còn quan tâm dành tặng cho người dân Bến Tre thêm hai cây cầu nữa tại huyện Mỏ Cày Bắc.

Cũng trong chuỗi sự kiện, Cầu nối yêu thương số 83 và 84 ở xã Khánh Thạnh Tân đã được khánh thành vào chiều ngày 2/7/2022, mang lại một con đường vững chắc, giảm bớt những khó khăn trong việc đi lại của người dân địa phương, khi mà các tuyến đường trong xã đặc thù thường xuyên bị ngập khi triều dâng vừa gây khó khăn vừa tiềm ẩn nhiều nguy cơ tai nạn vào ban đêm.

Các em nhỏ vui mừng khi “Cầu nối yêu thương” số 57 được khánh thành.

Bên cạnh đó, Nhựa Tiền Phong cùng đã trao tặng 17 suất quà cho người già neo đơn và 14 suất học bổng cho các em học sinh nghèo học giỏi của xã Cẩm Sơn và xã Khánh Thạnh Tân như một sự quan tâm và mong muốn tiếp thêm động lực để bà con vượt lên nghịch cảnh, ổn định cuộc sống.

Nhựa Tiền Phong đã trao tặng 17 suất quà cho người già neo đơn và 14 suất học bổng cho các em học sinh nghèo học giỏi của xã Cẩm Sơn và xã Khánh Thạnh Tân như một sự quan tâm và mong muốn tiếp thêm động lực để bà con vượt lên nghịch cảnh, ổn định cuộc sống.

Trong năm 2022, chương trình Cầu nối yêu thương của Nhựa Tiền Phong đã đặt ra mục tiêu xây dựng hoàn thành 20 cây cầu, nâng tổng số cầu lên 100 cây để kỷ niệm chặng đường 5 năm chương trình được triển khai rộng rãi trên toàn quốc. Nhựa Tiền Phong hiểu rằng, mỗi cây cầu đều là một niềm mong mỏi và mang đến niềm hi vọng cho tương lai của các em nhỏ cũng như những giá trị thiết thực, góp phần thay đổi diện mạo quê hương và cải thiện cuộc sống của người dân nghèo.

Chương trình Cầu Nối Yêu Thương là hoạt động xã hội vì cộng đồng do Nhựa Tiền Phong triển khai từ tháng 10/2017 với mong muốn xây dựng được nhiều cây cầu tại các khu vực khó khăn, cơ sở hạ tầng giao thông còn nhiều hạn chế, để mang lại cuộc sống tốt đẹp hơn cho người dân và an toàn cho các em nhỏ trên con đường tới trường.

Tính đến nay đã có hơn 90 cây cầu được xây dựng tại các tỉnh thành trên cả nước, từ các tỉnh miền núi phía Bắc xa xôi đến các tỉnh miền Tây sông nước và trong năm 2022, Nhựa Tiền Phong đặt ra mục tiêu sẽ hoàn thành cây cầu thứ 100 để tạo dấu ấn đầy ý nghĩa cho chặng đường 5 năm triển khai chương trình Cầu nối yêu thương.